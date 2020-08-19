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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Посольство РФ: граждане России не пострадали во время мятежа в Мали

«Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали», — говорится в сообщении агентства. Напомним, 18 августа в Мали произошел военный мятеж.В источнике
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ТАСС

Военный мятеж в Мали. Главное

ТАССвчера в 13:14
РИА Новости

В Мали прокомментировали мятеж и требования отставки президента

РИА Новостивчера в 11:09
Московский Комсомолец

В Мали заговорили о путче: политическая нестабильность вылилась в военный мятеж

Московский Комсомолецвчера в 10:12
REGNUM

Мятеж военных в Мали: шведские миротворцы ООН не пострадали

REGNUMвчера в 12:07
RT на русском

Россиянам в Мали рекомендовали не покидать дома из-за мятежа

RT на русскомвчера в 08:04
Коммерсантъ

СМИ сообщили о попытке госпереворота в Мали

Коммерсантъвчера в 09:07
Взгляд.ру

Названы организаторы мятежа в Мали

Взгляд.рувчера в 10:04

Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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