Посольство РФ: граждане России не пострадали во время мятежа в Мали
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«Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали», — говорится в сообщении агентства. Напомним, 18 августа в Мали произошел военный мятеж.В источнике
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В Мали заговорили о путче: политическая нестабильность вылилась в военный мятеж
Московский Комсомолецвчера в 10:12