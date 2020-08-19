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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Посольство РФ: граждане России не пострадали во время мятежа в Мали

«Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали», — говорится в сообщении агентства. Напомним, 18 августа в Мали произошел военный мятеж.В источнике
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Российская газета

Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали

Российская газетавчера в 11:16
РЕН ТВ

Россияне не пострадали во время военного мятежа в Мали

РЕН ТВ02:17
REGNUM

Граждане РФ не пострадали в ходе мятежа военных в Мали – посольство России

REGNUM02:40
РИА Новости

В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа

РИА Новостивчера в 12:45
ТАСС

Посольство России в Мали сообщило о передвижении армейской техники в Бамако

ТАССвчера в 12:30
Газета.Ru

Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали

Газета.Ru02:29
Говорит Москва

Среди пострадавших в военной части в Мали граждан России нет

Говорит Москвавчера в 08:19

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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NASA удалось заснять одновременно два атмосферных феномена

Два произошедших одновременно в верхних слоях атмосферы Земли световых феномена сфотографировали астронавты NASA 16 марта, когда МКС пролетала над Аляской, кадр опубликован в Instagram Национального агенства по аэронавтике.
Аргументы и Факты02:49
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Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости03:37

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
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Белорусская оппозиция направила послу России Мезенцеву письмо

Минск, 18 августа 2020, 23:35 — REGNUM Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который перед выборами был брошен режимом Александра Лукашенко в тюрьму, направил письмо послу Российской Федерации в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с описанием своего видения происходящего в республике.
REGNUMвчера в 16:35
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