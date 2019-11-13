Политика
Российская газетаПосольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США. В ближайшее время дипломаты намерены посетить Буркова, который решением американского суда пока пребывает в следственном изоляторе в штате Вирджиния.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:49, Вашингтон
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Известия вчера в 07:32
Интернет
Facebook запускает собственную систему электронных платежей
Facebook объявил о запуске системы электронных платежей Facebook Pay.
UfaTime.ru вчера в 22:36
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Религия
Александрийский патриарх получил письмо с «Поцелуем Иуды»
Life.ru вчера в 14:25
Космос
Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа
Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Фигурное катание
ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе
Metaratings вчера в 05:05
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Авто
Дешевый кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером бренда с момента выхода на рынок, но, как оказалось, такая популярность имеет и обратную сторону.
Новые автомобили 11 ноября в 23:09
Экономика
РБК: Десять крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года, составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Общество
ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян
В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян, утверждая, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите: судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Газета.Ru 00:41
Общество
Грета Тунберг нашла интересный способ пересечь Атлантический океан
Шведская эко-активистка Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на 15-метровом катамаране, чтобы попасть из США в Мадрид на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
Взгляд.ру 01:35
Авто
Волгоградская областная дума закупит пять новых черных иномарок
V1.ru вчера в 23:15
Космос
Робота Федора хотят снабдить колесами вместо ног
Naked Science вчера в 05:45
Авто
Представлена новая Skoda Octavia для России
Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
Автоновости дня 11 ноября в 13:49
Технологии
Собранные Google медицинские данные проверят федеральные власти США
Полученную информацию в Google используют для разработки ПО, основанного на машинном обучении и искусственном интеллекте, а также для создания универсального поискового инструмента, который позволил бы агрегировать разрозненные данные о пациентах.
Vademecum 00:18
Общество
Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру
В Дальневосточной транспортной прокуратуре владельцу толстого кота, которого авиакомпания "Аэрофлот" исключила из программы лояльности за нарушения при провозе животного, посоветовали обратиться для проверки соблюдения своих прав в прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.
Российская газета 00:37
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Политика
Москва приветствует решение Мексики о политическом убежище Моралесу
Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 00:57
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Кино
Стали известны новые супергерои будущих фильмов Marvel
Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал, какие новые супергерои появятся в следующих фильмах компании.
iReactor вчера в 20:32
Общество
Выбор проекта дублера Щелковского шоссе в Подмосковье отложили
Разработку проекта дублера подмосковного Щелковского шоссе отложили до середины 2021 года.
РБК 01:16
Политика
Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса
Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе объявившего об отставке с поста президента Боливии Эво Моралеса, сообщили, что отказываются признавать оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства и заявили о «национальной мобилизации», требуя возвращения Моралеса.
Московский Комсомолец вчера в 23:25
Здоровье
Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске
Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Москва 24 00:57
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Общество
Эксперты оценили идею сокращения периода эксплуатации шипованных шин
Известия вчера в 17:55