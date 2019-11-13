Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США. В ближайшее время дипломаты намерены посетить Буркова, который решением американского суда пока пребывает в следственном изоляторе в штате Вирджиния.
Читать в источнике
Комментировать120

Подробнее о событии

Посольство России направило в Госдеп США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

RT на русском00:47

Главные новости к утру 13 ноября

Коммерсантъвчера в 23:08

Посольство РФ направило ноту протеста в госдеп из-за экстрадиции Буркова

Известиявчера в 21:38

Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдеп

Интерфаксвчера в 21:49

Посольство России в США направило ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

РИА Новостивчера в 21:48

Посольство РФ в США направило связанный с экстрадицией Буркова протест госдепу

Газета.Ruвчера в 22:59

Посольство России в США направило в Госдеп ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова

ТАССвчера в 21:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Общество

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета 00:28
Общество

Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

ТАСС 03:52
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Культура

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество

ФСБ предупредила о возможных утечках из базы цифровых профилей россиян

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Представители ФСБ усомнились в безопасности цифровых профилей россиян — в ведомстве считают, что перевод информации о жителях страны в электронную форму грозит утечкой данных, пишет "Коммерсант".
Inc. Russia 03:48
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Экономика

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Общество

Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Технологии

МегаФон ускоряет «Интернет вещей» в пять раз

МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России.
Retail & Loyalty 02:33
Общество

В России предложили сократить время использования шипованных шин

UsedCars.ru вчера в 06:53
Здоровье

В России в разы подорожают медсправки на водительские права

Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
Волжский.ру вчера в 07:47
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

Ведомости вчера в 04:58
Политика

Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса

Фермеры — производители коки в Боливии не признают власть Жанин Аньес и ждут возвращения в страну экс-президента Эво Моралеса.
РБК 01:55
Культура

Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной года

ГЛАС.RU 00:22
Политика

Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам

Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.
Вести.Ru вчера в 07:24
Политика

В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли

Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
REGNUM 03:44
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Газета.Ru 02:47
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Известия вчера в 14:11
Происшествия

Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.
РБК 03:26
Армия и оружие

Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России

Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Космос

NASA представило первый электрический самолет

10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Портал Поиск 10 ноября в 07:18
Политика

Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное