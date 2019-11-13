Политика
Российская газетаПосольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США. В ближайшее время дипломаты намерены посетить Буркова, который решением американского суда пока пребывает в следственном изоляторе в штате Вирджиния.
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Посольство РФ в США направило связанный с экстрадицией Буркова протест госдепу
Газета.Ruвчера в 22:59
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