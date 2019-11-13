Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США. В ближайшее время дипломаты намерены посетить Буркова, который решением американского суда пока пребывает в следственном изоляторе в штате Вирджиния.
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Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдеп

Интерфаксвчера в 21:49

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Газета.Ru04:50

Посольство России в США направило ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова

Коммерсантъвчера в 21:56

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RT на русском06:10

Посольство России в США направило ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

РИА Новостивчера в 21:48

Посольство РФ направило ноту протеста в госдеп из-за экстрадиции Буркова

Известиявчера в 21:38

Посольство России в США направило в Госдеп ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова

ТАССвчера в 21:34
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