с чего всё началось

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США. В ближайшее время дипломаты намерены посетить Буркова, который решением американского суда пока пребывает в следственном изоляторе в штате Вирджиния.

Происшествия ИА «Чита.Ру» запустило опрос про дедовщину в армии Забайкальцам предлагается ответить на шесть вопросов о службе в армии.

Происшествия Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.

Кино Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев сделал своей возлюбленной предложение Ведущий Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет издание "7 дней".

Общество До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Гаджеты Hisense анонсировала новый смартфон с батареей огромной ёмкости Китайская компания Hisense объявила о выпуске смартфона King Kong 6, который способен длительное время обходиться без подзарядки.

Политика Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом» 12 ноября Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.

Авто АвтоВАЗ назвал цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.

Экономика Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Армия и оружие Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.

Политика США назвали Турции варианты урегулирования ситуации с С-400 и F-35 В преддверии переговоров президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана Вашингтон представил Анкаре несколько вариантов урегулирования ситуации с российскими С-400 и программой истребителей F-35.

Интернет YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.

Политика На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.

Происшествия Honda «собрала» машины на парковке в Барнауле и сбила насмерть женщину Вечером 12 ноября в Барнауле автомобиль Honda Integra «собрал» пять машин на парковке, затем сбил женщину.

Спорт Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Происшествия В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Здоровье В Амурской области выявили бешенство у коров Первый случай обнаружения бешенства за многие годы произошел в Амурской области в ноябре 2018 года у домашней коровы в Михайловском районе.

Футбол Сборная России отказалась от новой формы "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.

Шоу-бизнес Верка Сердючка почувствовала себя плохо на съемках новогоднего шоу Представитель артиста рассказал, что 46-летний Андрей Данилко перенес блокаду сердца, из-за которой нарушается сердечный ритм.

Хоккей Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой На момент трансфера хоккеиста магнитогорский «Металлург» являлся действующим чемпионом России.