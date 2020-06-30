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Газета.RuГазета.Ru

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).В источнике
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Российские дипломаты заявили о призывах «свести счеты с русскими» в США

РИА Новостивчера в 12:57

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Газета.Ruвчера в 15:24

Посол РФ в США требует расследовать призывы «свести счеты с русскими»

РЕН ТВвчера в 15:16

Посольство России в США обеспокоено призывами «свести счеты с русскими»

Российская газетавчера в 13:04

Россия направила США ноту после угроз из-за статьи о «связях» с талибами

РБКвчера в 15:47

Посольство требует от США расследовать поступившие угрозы после публикаций о РФ и талибах

ТАССвчера в 12:57

Посольство направило в Госдеп ноту после публикаций о сговоре РФ с талибами

Известиявчера в 12:12
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Астрофизики обнаружили центр тяжести Солнечной системы

Американские астрофизики из проекта NANOGrav обнаружили центр тяжести нашей Солнечной системы, точку, где уравновешиваются массы звезды, планет и их спутников, астероидов, результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal.
Астрофизики обнаружили центр тяжести Солнечной системы
Профильвчера в 16:39
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Бывший капитан «Барселоны» Бакеро отказался от должности технического директора «Локомотива»

Газета Sport сообщает, что глава академии «Барселоны» Хосе Мария Бакеро отклонил предложение «Локомотива» занять пост технического директора московского клуба.
Советский спорт17:00
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В Минфине допустили усиление санкций против России после пандемии

После завершения пандемии коронавируса санкции против России могут быть ужесточены, допустил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Кику на онлайн-сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РБК.
Forbesвчера в 12:46
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