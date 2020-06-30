Политика
Газета.RuПосольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Читать в источнике
Оценить78
Негативные эмоции со стороны многих американцев зашкаливают. Особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в Соединенных Штатах. Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании.
— Анатолий Антонов, российский политикЕвразия Daily 19:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Общество
Академик не исключил, что коронавирус навсегда поселится в организме
Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, как вирус герпеса.
News.ru 19:09
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Здоровье
Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения
Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир 07:54
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Шоу-бизнес
Двухлетняя дочь Эммануила Виторгана и Ирины Млодик заявила, что не любит 10-месячную сестру
Двухлетняя дочь Эммануила Виторгана и Ирины Млодик заявила, что не любит свою десятимесячную сестру Добавим, что рождение детей в столь преклонном возрасте 80-летнего Виторгана и 58-летней Ирины Млодик активно обсуждается до сих пор.
Вокруг ТВ 04:57
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Баскетбол
Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона
Обе стороны официально подтвердили продление контракта между россиянином Алексеем Шведом и баскетбольным клубом «Химки».
CT news 10:21
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru 12:40
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь бедствия достигает почти 23 тысяч квадратных метров.
Общественное телевидение России 12:17
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Общество
На онлайн-обучение школы не перейдут
«Речь идет не о замене одного вида обучения – очного – другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе элементов цифровых программ, например, материалов Российской электронной школы», уточняет в связи с этим министр просвещения Сергей Кравцов.
Казанские ведомости 11:58
Политика
В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»
В американском журнале Forbes написали, что у новых санкций против участников проекта «Северный поток — 2» нет смысла.
Городовой 12:27
Политика
Электронное голосование по поправкам оценено как комфортное и надежное
Член Центрального штаба ОНФ, директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что этот эксперимент показал удобство и популярность системы, ведь за первые несколько дней голосования — явка по электронной системе составила 70%.
REGNUM 17:26
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили вчера в 23:14
Футбол
Базель - Сьон: прогноз Николая Аксёнова 28 июня 2020
Сьон Сьон провели в этом сезоне 25 матчей.
Ставка TV 28 июня в 06:52
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
Происшествия
Главный госинспектор труда Иркутской области задержан за взятку
Главного госинспектора труда Иркутской области обвинили в получении взятки.
Российская газета 06:39
Общество
Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября
В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
Первый Тульский 02:31
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Политика
Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины
Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
Известия 18:51