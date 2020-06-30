Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
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Россия направила США ноту после угроз из-за статьи о «связях» с талибами

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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
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