Негативные эмоции со стороны многих американцев зашкаливают. Особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в Соединенных Штатах. Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании.

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 210

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Общество В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM. 7

Армия и оружие «Россия ударно выполняет заказы»: СМИ США о поставках оружия из РФ Российская оборонка способно выполнять заказы своих внешнеполитических партнеров ударными темпами, что дает ей значительное преимущество в сфере военно-технического сотрудничества.

Общество Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.