Политика
Газета.RuПосольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Читать в источнике
Оценить119
Негативные эмоции со стороны многих американцев зашкаливают. Особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в Соединенных Штатах. Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании.
— Анатолий Антонов, российский политикЕвразия Daily вчера в 19:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Посольство России в США обеспокоено призывами «свести счеты с русскими»
Российская газетавчера в 13:04
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Армия и оружие
США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия вчера в 20:14
Общество
Оперштаб: в Кузбассе скончался десятый пациент с коронавирусом
Всего за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 29 июня в 00:38
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com вчера в 11:52
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Минтруд России разъяснил порядок начисления вторых единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Будущее России. Национальные проекты 29 июня в 02:45
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку — 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Политика
Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше
Evo-rus.com вчера в 10:54
Авто
В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter
Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ вчера в 10:44
Наука
У обезьян и американцев обнаружили общность мышления
Ученые из Гарварда, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона решили проверить, насколько способны к рекурсивному мышлению представители разных групп людей и человекоподобные обезьяны.
Популярная механика 29 июня в 07:36
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 29 июня в 04:06
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса Кристина Асмус предстала без одежды в новом проекте режиссера Алексея Учителя под названием «Китобой».
Городовой вчера в 09:39
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Политика
В России стартует основное голосование по поправкам к Конституции
В России стартует основное голосование по поправкам к Конституции В среду, 1 июля, в России пройдет основное голосование по поправкам в Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:05
Армия и оружие
«Россия ударно выполняет заказы»: СМИ США о поставках оружия из РФ
Российская оборонка способно выполнять заказы своих внешнеполитических партнеров ударными темпами, что дает ей значительное преимущество в сфере военно-технического сотрудничества.
Военное обозрение 00:03
Шоу-бизнес
После развода Харламов оставит Асмус 4-этажный особняк на Рублёвке
Харламов официально получил статус «свободен» только через три месяца после свадьбы с Асмус.
НТВ 28 июня в 15:15
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
REGNUM вчера в 08:30
Технологии
Принудительное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК
Подчеркивается, что после обновления операционной системы начинают медленнее запускаться приложения, наблюдаются изменения показателей FPS в играх.
Evo-rus.com вчера в 03:19
Происшествия
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась новой квартирой
Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
Вести Подмосковья вчера в 01:22
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor вчера в 05:44
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК вчера в 15:07
Происшествия
Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране
Интерфакс вчера в 18:34
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
РИА Новости вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 28 июня в 02:35