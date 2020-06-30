Негативные эмоции со стороны многих американцев зашкаливают. Особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в Соединенных Штатах. Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании.

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

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Политика NYT опубликовала новую статью о «сговоре» России с талибами Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. 140

Здоровье Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов в беседе с ТАСС рассказал, что риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванных им заболеваний связана с генетической предрасположенностью человека. 10

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