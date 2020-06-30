Политика
Газета.RuПосольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
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Негативные эмоции со стороны многих американцев зашкаливают. Особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в Соединенных Штатах. Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании.
— Анатолий Антонов, российский политикЕвразия Daily 19:42
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США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
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Технические образцы KIOXIA E3.S на основе твердотельного накопителя KIOXIA CM6 PCIe 4.0 NVMe 1.4 в 2,5-дюймовом форм-факторе продемонстрировали примерно на 35% более высокую производительность с тем же контроллером и флэш-памятью BiCS FLASH™ 3D TLC в форм-факторе EDSFF E3.S с четырьмя дорожками и мощностью 28 Вт (+40%).
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Политика
NYT опубликовала новую статью о «сговоре» России с талибами
Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом.
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Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой
Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов в беседе с ТАСС рассказал, что риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванных им заболеваний связана с генетической предрасположенностью человека.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
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Армия и оружие
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли населённые пункты ДНР
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Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
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Шоумен и актёр Гарик Харламов очень тяжело переживал нападки в Интернете из-за откровенной сцены с участием его жены Кристины Асмус в фильме «Текст».
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Футбол
Андрей Талалаев: «Ничья с „Локомотивом“ добыта на багаже Божовича»
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев после матча с «Локомотивом» в 25-м туре РПЛ (1:1) поблагодарил Миодрага Божовича — своего предшественника во главе команды.
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В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.
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Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
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"Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства.
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В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
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Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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