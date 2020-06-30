Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

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Кино Netflix начал работу над приквелом сериала «Ведьмак» Лос-Гатос, США, 30 июня 2020, 13:08 — REGNUM Работу над созданием проекта-предыстории сериала «Ведьмак» начали в компании Netflix.

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