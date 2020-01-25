Общество
РИА НовостиСотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио
Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании. Об этом сообщает агентство Киодо.
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Политика
МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии
Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
Здоровье
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
Единоборства
БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166
Политика
Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков
Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.
Хоккей
Невероятный камбэк «Йокерита» вывел «Ак Барс» в плей-офф
Футбол
«Аталанта» забила семь безответных мячей «Торино» в матче Серии А
Субботняя встреча в Турине завершилась со счетом 7:0. Хет-трик оформил Йосип Иличич (17-я, 53-я и 54-я минуты), два гола забил Луис Муриэль (86, 88), забивший первый мяч с пенальти, также отличились Робин Госенс (29) и Дуван Сапата (45+1), реализовавший 11-метровый удар.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Общество
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Спорт
Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира
В соревнованиях принимает участие Александр Большунов. В скиатлоне на 30 км наш земляк одержал победу.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
Четыре человека погибли в автоаварии в Воронежской области вечером 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Космос
В Челябинском метеорите нашли новый минерал
В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.
Музыка
За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков
Армия и оружие
Экс-глава штаба ВВС США назвал оружие для победоносной войны с Ираном
РИА Новости / Илья Питалев Экс-заместитель начальника штаба авиационной разведки Военно-воздушных сил (ВВС), генерал-лейтенант Дэвид Дептула назвал виды вооружений, с помощью которых США могли нанести по Ирану быстрый и смертельный удар.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Наука
Разработана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Ученые создали камеру для съемки прозрачных объектов.
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Кино
Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката
Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Киберспорт
Mag~: «В матче с Liquid были огромные проблемы с драфтами»
Тренер NAVI Андрей «Mag~» Чипенко и игрок Бакыт «Zayac» Эмилжанов подвели итоги выступления команды на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
Армия и оружие
Cамолет X-Plane DARPA: новейшие принципы управления полетом (Scientific American, США) (Scientific American)
Подсказки, содержащиеся в изображении самолета, заставили некоторых авиационных экспертов предположить, что LOUT умеет скрываться от радаров благодаря отсутствию у него подвижных аэродинамических элементов, управляющих полетом (плоскостей управления).
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб
Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
Политика
СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе
Зеленского с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Авто
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыта до премьеры
В Сети рассекретили внешность «заряженной» и «внедорожной» версий Skoda Octavia четвертого поколения.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Политика
В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам
Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.
Авто
Стартовал прием заказов на электрокроссовер Volvo XC40
На днях шведская компания Volvo объявила о старте приема заказов на электрическую модель XC40.
Политика
Сатановский заявил, что Путин одним заявлением поставил Запад в безвыходное положение
В субботу, 25 января, стало известно о том, что политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире «Вести FM» высоко оценил предложение Владимира Путина о проведении форума государств-победителей Второй мировой войны.