Общество

РИА НовостиРИА НовостиСотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио

Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании. Об этом сообщает агентство Киодо.
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Посольство России выразило сожаление в связи со «шпиономанией» в Японии

RT на русском08:50

Японца заподозрили в передаче секретных данных россиянину

Телеканал 360°06:24

Посольство РФ назвало претензии Японии спекуляцией на тему шпиономании

Коммерсантъ09:02

Москва сожалеет, что Токио присоединился к антироссийской «шпиономании»

Вести.Ru08:54

Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии

РИА Новости08:15

Сразу две страны обвиняют российских дипломатов в шпионаже

Эхо Москвы10:04

Посольство РФ: Москва сожалеет, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании»

ТАСС07:56
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Политика

МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии

Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
Известия 07:42
Здоровье

Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
РИА Новости 16:21
Единоборства

БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166

Metaratings 23 января в 08:02
Политика

Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков

Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.
Sputnik Абхазия 12:18
Хоккей

Невероятный камбэк «Йокерита» вывел «Ак Барс» в плей-офф

Московский Комсомолец 14:31
Футбол

«Аталанта» забила семь безответных мячей «Торино» в матче Серии А

Субботняя встреча в Турине завершилась со счетом 7:0. Хет-трик оформил Йосип Иличич (17-я, 53-я и 54-я минуты), два гола забил Луис Муриэль (86, 88), забивший первый мяч с пенальти, также отличились Робин Госенс (29) и Дуван Сапата (45+1), реализовавший 11-метровый удар.
РИА Новости 16:56
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец 11:16
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
RT на русском 04:54
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 05:15
Спорт

Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира

В соревнованиях принимает участие Александр Большунов. В скиатлоне на 30 км наш земляк одержал победу.
РИА Стрела 07:50
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

Четыре человека погибли в автоаварии в Воронежской области вечером 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 16:04
Космос

В Челябинском метеорите нашли новый минерал

В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.
МИР 24 вчера в 08:36
Музыка

За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков

РИА Новости вчера в 03:58
Армия и оружие

Экс-глава штаба ВВС США назвал оружие для победоносной войны с Ираном

РИА Новости / Илья Питалев Экс-заместитель начальника штаба авиационной разведки Военно-воздушных сил (ВВС), генерал-лейтенант Дэвид Дептула назвал виды вооружений, с помощью которых США могли нанести по Ирану быстрый и смертельный удар.
РЕН ТВ 17:15
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Наука

Разработана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов

Ученые создали камеру для съемки прозрачных объектов.
ToDay News Ufa 22 января в 20:51
Политика

Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Известия 04:05
Кино

Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Вести.Ru 11:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями

Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Дни24 12:26
Киберспорт

Mag~: «В матче с Liquid были огромные проблемы с драфтами»

Тренер NAVI Андрей «Mag~» Чипенко и игрок Бакыт «Zayac» Эмилжанов подвели итоги выступления команды на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
Cyber.sports.ru 07:02
Армия и оружие

Cамолет X-Plane DARPA: новейшие принципы управления полетом (Scientific American, США) (Scientific American)

Подсказки, содержащиеся в изображении самолета, заставили некоторых авиационных экспертов предположить, что LOUT умеет скрываться от радаров благодаря отсутствию у него подвижных аэродинамических элементов, управляющих полетом (плоскостей управления).
ИноСМИ 16:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб

Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
StarHit.ru 08:00
Политика

СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе

Зеленского с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Экономика сегодня 15:37
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Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыта до премьеры

В Сети рассекретили внешность «заряженной» и «внедорожной» версий Skoda Octavia четвертого поколения.
Автоновости дня 01:14
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Политика

В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам

Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.
Ореанда-Новости вчера в 05:52
Авто

Стартовал прием заказов на электрокроссовер Volvo XC40

На днях шведская компания Volvo объявила о старте приема заказов на электрическую модель XC40.
Anonsens вчера в 00:27
Футбол

Кокорин сыграет за «Зенит» в матче с «Зальцбургом»

Мойка78 08:09
Политика

Сатановский заявил, что Путин одним заявлением поставил Запад в безвыходное положение

В субботу, 25 января, стало известно о том, что политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире «Вести FM» высоко оценил предложение Владимира Путина о проведении форума государств-победителей Второй мировой войны.
Невские Новости 12:54
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