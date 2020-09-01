Посольство РФ назвало провокацией военные учения США в Эстонии
Смотрите также
Вокалистку Little Big затравили из-за новости о разводе лидера группы
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
Вышел трейлер финала сериала «Сверхъестественное»
В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
Глава Гидрометцентра прокомментировал прогноз о суровой зиме в России
В августе зафиксировали более 80 сближений астероидов с Землей
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Тихановская предостерегла Россию от вмешательства в дела Белоруссии
Умер писатель Владислав Крапивин
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 млрд рублей
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
Умер писатель Владислав Крапивин
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
Россия раскритиковала военные учения с участием американских военных на территории Эстонии, которые пройдут с 1 по 10 сентября. Соответствующее заявление посольства РФ в Вашингтоне было опубликовано 1 сентября в Facebook.В источнике
С чего всё началось
«Обратили внимание на сообщения, в том числе The Washington Times, с антироссийскими выпадами и информподдержку в американской прессе проходящих с 1 по 10 сентября маневров ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ — 110 км»,— сказано в заявлении посольства РФ в Facebook
.
Подробнее о событии