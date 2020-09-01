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Известия
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Посольство РФ назвало провокацией военные учения США в Эстонии

Россия раскритиковала военные учения с участием американских военных на территории Эстонии, которые пройдут с 1 по 10 сентября. Соответствующее заявление посольства РФ в Вашингтоне было опубликовано 1 сентября в Facebook.В источнике
С чего всё началось
«Обратили внимание на сообщения, в том числе The Washington Times, с антироссийскими выпадами и информподдержку в американской прессе проходящих с 1 по 10 сентября маневров ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ — 110 км»,— сказано в заявлении посольства РФ в Facebook
.
Коммерсантъ21:43
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Посольство России назвало «крайне опасными» действия ВС США на учениях в Эстонии

Коммерсантъ21:43
РБК

В Москве увидели провокацию в учениях с США в Эстонии

РБК22:38
Известия

Посольство РФ назвало провокацией военные учения США в Эстонии

Известия21:45
Газета.Ru

Россия считает крайне опасными действия США на учениях в Эстонии

Газета.Ru02:33
RT на русском

Посольство России заявило о провокационности учений ВС США в Эстонии

RT на русском21:42
РИА Новости

Россия считает крайне опасными действия США на учениях в Эстонии

РИА Новости21:02
ТАСС

Россия считает крайне опасными действия ВС США на учениях в Эстонии

ТАСС21:00

США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

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США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием
Lenta.ru00:02
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Ведомости00:42
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Известия01:55
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

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РБК03:23
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