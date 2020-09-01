Посольство РФ назвало провокацией военные учения США в Эстонии

ПолитРоссия 13

Россия раскритиковала военные учения с участием американских военных на территории Эстонии, которые пройдут с 1 по 10 сентября. Соответствующее заявление посольства РФ в Вашингтоне было опубликовано 1 сентября в Facebook.