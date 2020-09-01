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Посольство РФ назвало провокацией военные учения США в Эстонии

Россия раскритиковала военные учения с участием американских военных на территории Эстонии, которые пройдут с 1 по 10 сентября. Соответствующее заявление посольства РФ в Вашингтоне было опубликовано 1 сентября в Facebook.В источнике
С чего всё началось
«Обратили внимание на сообщения, в том числе The Washington Times, с антироссийскими выпадами и информподдержку в американской прессе проходящих с 1 по 10 сентября маневров ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ — 110 км»,— сказано в заявлении посольства РФ в Facebook
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