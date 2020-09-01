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Известия

Посольство РФ назвало провокацией военные учения США в Эстонии

Россия раскритиковала военные учения с участием американских военных на территории Эстонии, которые пройдут с 1 по 10 сентября. Соответствующее заявление посольства РФ в Вашингтоне было опубликовано 1 сентября в Facebook.В источнике
С чего всё началось
«Обратили внимание на сообщения, в том числе The Washington Times, с антироссийскими выпадами и информподдержку в американской прессе проходящих с 1 по 10 сентября маневров ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ — 110 км»,— сказано в заявлении посольства РФ в Facebook
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Коммерсантъ21:43
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В посольстве РФ в Вашингтоне назвали провокационными учения США в Эстонии

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Вести.Ru

Посольство РФ в США: учения НАТО у границ России опасны для региональной стабильности

Вести.Ru21:24
Коммерсантъ

Посольство России назвало «крайне опасными» действия ВС США на учениях в Эстонии

Коммерсантъ21:43
RT на русском

Посольство России заявило о провокационности учений ВС США в Эстонии

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РБК

В Москве увидели провокацию в учениях с США в Эстонии

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РИА Новости

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РИА Новости21:02
ТАСС

Россия считает крайне опасными действия ВС США на учениях в Эстонии

ТАСС21:00

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
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РИА Новостивчера в 16:23
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Интерфаксвчера в 07:02
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