с чего всё началось

Посольство России в Норвегии упрекнуло власти этой скандинавской страны в нарушении Договора о Шпицбергене, который в воскресенье отмечает свой 100-летний юбилей.

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Технологии Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.

Политика Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.

Происшествия Три человека погибли при ДТП в Курской области Три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля Lada Kalina с КамАЗом в Курской области, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.

Энергетика Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.

Происшествия В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Происшествия Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.

Общество Скорость распространения коронавируса замедлилась Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).