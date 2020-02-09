Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Посольство России в Норвегии упрекнуло власти этой скандинавской страны в нарушении Договора о Шпицбергене, который в воскресенье отмечает свой 100-летний юбилей.
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с чего всё началось
Российское посольство в Норвегии заявило
, что Осло нарушило обязательства по договору о Шпицбергене по части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг.
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Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
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Архипелаг
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