Политика
Российская газетаПосольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Посольство России в Норвегии упрекнуло власти этой скандинавской страны в нарушении Договора о Шпицбергене, который в воскресенье отмечает свой 100-летний юбилей.
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с чего всё началось
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушило обязательства по договору о Шпицбергене по части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг.Московский Комсомолецвчера в 15:25
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В посольстве РФ в Осло говорят о нарушении Норвегией договора по Шпицбергену
Независимая газетавчера в 13:57
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Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии.
Хоккей
Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура
Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
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Как сообщает ToDay News Ufa, новое программное приложение, которое помогает не захламлять внутреннюю память телефона, уже названо AppStreamer.
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Члены группировки были вооружены, поэтому к операции по задержанию были привлечены сотрудники спецподразделения «КОРД» и рота полиции особого назначения.
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Предполагается, что неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает портал NYC Scanner в Twitter.
Общество
Скорость распространения коронавируса замедлилась
Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
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Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца
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Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.