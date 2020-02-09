Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
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с чего всё началось
Российское посольство в Норвегии заявило
, что Осло нарушило обязательства по договору о Шпицбергене по части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг.
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Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

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