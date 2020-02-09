с чего всё началось

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки советского разведчика Мэрия украинского города Львов ответила отказом на просьбу передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Происшествия В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.

Происшествия Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Шоу-бизнес Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.

Политика Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.