Политика
Российская газетаПосольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Посольство России в Норвегии упрекнуло власти этой скандинавской страны в нарушении Договора о Шпицбергене, который в воскресенье отмечает свой 100-летний юбилей.
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с чего всё началось
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушило обязательства по договору о Шпицбергене по части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг.Московский Комсомолецвчера в 15:25
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В посольстве РФ в Осло говорят о нарушении Норвегией договора по Шпицбергену
Независимая газетавчера в 13:57
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