с чего всё началось

Посольство России в Норвегии упрекнуло власти этой скандинавской страны в нарушении Договора о Шпицбергене, который в воскресенье отмечает свой 100-летний юбилей.

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Политика Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.

Политика В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Политика Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.

Футбол Верона — Ювентус 2:1 Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 23-го тура Серии А против «Вероны» забил гол на 65-й минуте.