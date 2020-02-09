Политика
Российская газетаПосольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
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с чего всё началось
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушило обязательства по договору о Шпицбергене по части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг.Московский Комсомолецвчера в 15:25
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Российский МИД направил в Осло послание в честь 100-летия договора о Шпицбергене
Арктик.ру06 февраля в 06:43
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View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
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