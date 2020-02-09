Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
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с чего всё началось
Российское посольство в Норвегии заявило
, что Осло нарушило обязательства по договору о Шпицбергене по части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг.
Московский Комсомолецвчера в 15:25

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Посольство России обвинило Норвегию в нарушении обязательств по договору о Шпицбергене

ТАССвчера в 13:34

МИД РФ: Норвегия нарушает обязательства по Шпицбергену

Вести.Ruвчера в 22:06

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

РИА Новостивчера в 16:59

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Газета.Ru01:50

Российский МИД направил в Осло послание в честь 100-летия договора о Шпицбергене

Арктик.ру06 февраля в 06:43

Норвегия забирает у России Шпицберген?

Аргументы недели06 февраля в 02:56

Кремль поздно спохватился: Сможет ли Россия вернуть Шпицберген

Свободная Пресса06 февраля в 00:29
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Здоровье

В России изменились правила назначения льготных лекарств

С 9 февраля вступили в силу изменения в порядок назначения лекарственных препаратов.
Российская газета вчера в 23:30
Происшествия

В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков

Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области страны стал дорожный конфликт, случившийся в среду.
Известия 03:36
Происшествия

В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы

РИА Новости 03:43
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде

View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Вечерний курьер вчера в 02:44
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Политика

В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
РИА Новости вчера в 15:08
Общество

Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Газета.Ru 03:57
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Финансы

Центробанк снова снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Банки.ру 07 февраля в 05:52
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
РИА Новости вчера в 14:45
Культура

Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ

Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Культуромания 07 февраля в 06:30
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
Происшествия

После беспорядков на юге Казахстана жителей призвали вернуться из Киргизии

Сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и вернуться на родину призвал местных жителей глава правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на пропускном пункте границы с Киргизией.
Красная весна 03:33
Гаджеты

В России стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456

ToDay News Ufa 02:28
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома

5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Bimru.ru вчера в 08:17
Футбол

«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
RT на русском вчера в 07:54
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса возросло до 811

Согласно новой информации, заражены вирусом более 37,1 тысячи человек, при этом более 6 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии.
RuNews24.ru вчера в 21:36
Общество

В России впервые посчитают белых медведей

В России в рамках нацпроекта "Экология" впервые в истории страны проведут полный учет численности белого медведя, сообщили в Минприроды России.
Российская газета 03:24
Технологии

Китайские компании запустят альтернативу Google Play

АБН 06 февраля в 22:11
Общество

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Lenta.ru вчера в 05:15
Спорт

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Чемпионат вчера в 10:02
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Общество

В РПЦ захотели отразить особую роль русского народа в Конституции

В РПЦ захотели отразить особую роль русского народа в Конституции.
Lenta.ru 02:37
Происшествия

Спецназ ликвидировал устроившего стрельбу в Таиланде

iReactor вчера в 21:40
Происшествия

Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ

В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
Украина.ру 01:52
Кино

«Джокер» номинирован на «Золотую малину»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" попал в список претендентов на антипремию "Золота малина" в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности".
Газета.Ru вчера в 11:38
Фигурное катание

Ханю впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл произвольную программу на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея) и стал победителем соревнований.
Чемпионат 02:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
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Шпицберген
Архипелаг
Обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии. Административный центр - город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды - демилитаризованная зона.
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