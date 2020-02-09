с чего всё началось

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Происшествия В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области страны стал дорожный конфликт, случившийся в среду.

Шоу-бизнес Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.

Политика Валенса высмеял требование Польшей репараций от России Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.

Политика В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.

Общество Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.

Финансы Центробанк снова снизил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.

Происшествия После беспорядков на юге Казахстана жителей призвали вернуться из Киргизии Сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и вернуться на родину призвал местных жителей глава правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на пропускном пункте границы с Киргизией.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома 5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса возросло до 811 Согласно новой информации, заражены вирусом более 37,1 тысячи человек, при этом более 6 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии.

Общество В России впервые посчитают белых медведей В России в рамках нацпроекта "Экология" впервые в истории страны проведут полный учет численности белого медведя, сообщили в Минприроды России.

Происшествия Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.

Кино «Джокер» номинирован на «Золотую малину» Фильм Тодда Филлипса "Джокер" попал в список претендентов на антипремию "Золота малина" в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности".

Фигурное катание Ханю впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл произвольную программу на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея) и стал победителем соревнований.