Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
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с чего всё началось
Российское посольство в Норвегии заявило
, что Осло нарушило обязательства по договору о Шпицбергене по части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг.
Московский Комсомолецвчера в 15:25

Подробнее о событии

МИД РФ: Норвегия нарушает обязательства по Шпицбергену

Вести.Ruвчера в 22:06

Норвегия забирает у России Шпицберген?

Аргументы недели06 февраля в 02:56

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

РИА Новостивчера в 16:59

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении обязательств по договору о Шпицбергене

ТАССвчера в 13:34

Российский МИД направил в Осло послание в честь 100-летия договора о Шпицбергене

Арктик.ру06 февраля в 06:43

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по шельфу Шпицбергена

Телеканал 360°вчера в 20:05

Кремль поздно спохватился: Сможет ли Россия вернуть Шпицберген

Свободная Пресса06 февраля в 00:29
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Общество

Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией

Недавно заступивший на должность генерального консула России в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо Сергей Марин намерен уделять первоочередное внимание развитию экономических связей Хоккайдо с российскими регионами и считает, что этот самый северный японский остров является в этом плане наиболее перспективным.
РИА Новости 02:23
Происшествия

Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован

RT на русском вчера в 21:43
Авто

Пикап Hummer EV получит три электромотора

По сообщению президента GM Марка Реусса, пикап получит несколько вариантов установок, в том числе и трехмоторную мощностью около 1000 лошадиных сил.
Тарантас Ньюс 07 февраля в 09:03
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета вчера в 16:45
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Коммерсантъ 07 февраля в 14:51
Политика

В Азербайджане стартовали внеочередные парламентские выборы

Выборы в Азербайджане пройдут по мажоритарной системе. Они будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших.
Эхо Москвы 00:03
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

РИА Новости вчера в 06:22
Армия и оружие

Турция направила военную технику к границе с Сирией

Турция перебросила военную технику и спецназ к границе с Сирией.
Москва-Баку.ru вчера в 03:20
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Политика

Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту

Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
Life.ru вчера в 06:48
Футбол

«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Московский Комсомолец вчера в 08:03
Спорт

Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина стала победительницей этапа Гран-при по художественной гимнастике в многоборье, проходящего в Москве.
Российская газета вчера в 16:54
Культура

Стивен Кинг разрешил томской школьнице экранизировать его рассказ

Начинающая актриса и режиссер, 16-летняя студентка томского лицея Диана Костырина получила право экранизировать один из рассказов Стивена Кинга, которого называют «королём ужасов» по программе Dollar Baby.
Байкал24 00:35
Технологии

Китайские компании запустят альтернативу Google Play

АБН 06 февраля в 22:11
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Политика

Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
РБК вчера в 20:45
Политика

Российский посол рассказал о проекте плавучей АЭС для Судана

Проект по строительству Россией для Судана плавучего атомного энергоблока находится лишь на самом начальном этапе согласования, должны быть проработаны много деталей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Владимир Желтов.
РИА Новости 02:24
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском вчера в 16:51
Политика

«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян

Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
Украина.ру 07 февраля в 02:45
Космос

Обсерватория CHEOPS прислала свою первую фотографию

N+1 вчера в 03:21
Армия и оружие

Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Известия 00:11
Кино

Экранизация Monster Hunter с Милой Йовович получила рейтинг PG-13

Напомним, что экранизацией Monster Hunter занимается Пол У. С. Андерсон. Главную роль в фильме сыграет Мила Йовович.
RuNews24.ru вчера в 04:25
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.
Gazeta.SPb 07 февраля в 13:28
Шоу-бизнес

Лобода появилась на Big Love Show в «голом» платье-купальнике

Столица уже начала праздновать предстоящий День влюбленных — 8 февраля на стадионе «ВТБ Арена» отгремел концерт Big Love Show.
Телепрограмма вчера в 22:55
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 14:32
Происшествия

Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ

В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
Украина.ру 01:52
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Шпицберген
Архипелаг
Обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии. Административный центр - город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды - демилитаризованная зона.
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