Политика
Российская газетаПосольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
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с чего всё началось
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушило обязательства по договору о Шпицбергене по части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг.Московский Комсомолецвчера в 15:25
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Российский МИД направил в Осло послание в честь 100-летия договора о Шпицбергене
Арктик.ру06 февраля в 06:43
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