Политика

Вести.RuВести.RuПосольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде

Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что Россия оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.
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Норвегия присвоила Шпицберген

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