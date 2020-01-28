Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство РФ оценило отказ нидерландских депутатов приехать в Россию

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию из-за того, что члену партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме закрыли въезд в РФ. Отказ от поездки в Москву был согласован на заседании парламентского комитета Нидерландов по международным делам.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Посольство РФ выразило сожаление в связи с отказом голландских депутатов посетить Москву

ТАСС12:47

Москва отреагировала на отмененный визит нидерландских парламентариев

РИА Новости14:33

РФ предупредила Гаагу о последствиях отказа депутатов Нидерландов ехать в Москву

Интерфакс12:56

Посольство ответило на отказ депутатов Нидерландов приехать в Россию

РБК15:11

Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Lenta.ru13:35

Парламентарии Нидерландов отменили официальный визит в Москву

Известия15:48

Посольство РФ сожалеет из-за отмены визита нидерландских депутатов в Москву

News.ru13:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены

Pravda.Ru 11:45
Политика

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
РБК 15:59
Футбол

«Астон Вилла» стала первым финалистом Кубка английской лиги

В финале "Астон Вилла" встретится с сильнейшим в противостоянии "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", чей ответный матч состоится в среду, первая встреча завершилась гостевой победой "Сити" со счетом 3:1. Решающий матч турнира состоится 1 марта на стадионе "Уэмбли".
ТАСС Спорт 16:50
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Футбол

Эриксен стал игроком миланского «Интера»

ODDS.ru 08:13
Кино

Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
iReactor 14:49
Происшествия

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Российская газета 15:27
Здоровье

Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
SMINEWS в Подольске 12:59
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 01:51
Политика

МИД Турции раскритиковал план Трампа по Израилю

Предложенная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» по Ближнему Востоку является мертворожденной и направленной на аннексию палестинских земель.
ТК Звезда 15:30
Авто

Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Автоновости дня вчера в 22:54
Происшествия

В Подмосковье 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

Российская газета 14:45
Теннис

Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open

Inc-news.ru 08:36
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Космос

Разработчику «Бурана» в РКК «Энергия» предложили должность уборщика

Руководство ракетно-космической корпорации "Энергия" предложило разработчику советского космического челнока "Буран" Сергею Романову должность уборщика помещений.
Труд 24 января в 16:16
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Технологии

Сооснователь Vine запустил новое приложение коротких видео

Сооснователь приложения Vine Дом Хофманн считает, что это станет основным отличием Byte от конкурентов.
ToDay News Ufa 05:50
Футбол

Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года

Sport24.ru 10:04
Космос

Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»

Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Актуальные Новости 25 января в 04:51
Космос

Индия планирует отправить в космос безногого робота-женщину

МедиаПоток вчера в 08:27
Происшествия

На месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти

Газета.Ru 07:55
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru 11:20
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru 09:25
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.
РЕН ТВ 06:02
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
РИА Новости 10:28
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости 14:09
Общество

Родители девочки, пять лет прожившей в больнице, не пришли в суд

REGNUM 03:38
Футбол

Агент Кокорина объяснил ситуацию с контрактом футболиста

Lenta.ru 13:24
Футбол

«Милан» обыграл «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Милан» в домашнем матче четвертьфинала Кубка Италии обыграл «Торино» — 4:2. В составе хозяев дубль на счету Хакана Чалханоглу, также отличились Златан Ибрагимович и Джакомо Бонавентура.
Спорт-Экспресс 17:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное