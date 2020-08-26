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Газета.Ru
Газета.Ru

Посольство РФ окажет помощь задержанному в США россиянину

Посольство России в США осведомлено об аресте гражданина РФ Егора Крючкова, которого обвиняют в покушении на киберпреступление. Дипломаты готовы оказать ему необходимую помощь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление дипмиссии.В источнике
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 26 августа

Коммерсантъ00:09
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Интерфакс00:28
Lenta.ru

Москва отреагировала на задержание россиянина в США

Lenta.ru21:06
РБК

В США арестовали россиянина по обвинению в организации киберпреступления

РБК20:03
РИА Новости

В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США

РИА Новости20:45
RT на русском

В посольстве России знают об аресте Егора Крючкова в США

RT на русском20:36
ТАСС

Посольство России в США в ближайшее время свяжется с россиянином Крючковым

ТАСС20:29

Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова
RT на русском17:26
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В Пекине не осталось ни одного заражённого коронавирусом пациента

Пекин, 26 августа 2020, 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.
REGNUM22:02
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
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Ученые выяснили, могут ли бактерии путешествовать между планетами

Результаты трехлетнего эксперимента, проводившегося японскими учеными на борту МКС, показали, что колонии бактерий деинококков могут пережить в суровых космических условиях перелет, протяженностью несколько лет.
РИА Новости01:09

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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