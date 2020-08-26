Посольство РФ окажет помощь задержанному в США россиянину
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Посольство России в США осведомлено об аресте гражданина РФ Егора Крючкова, которого обвиняют в покушении на киберпреступление. Дипломаты готовы оказать ему необходимую помощь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление дипмиссии.В источнике
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