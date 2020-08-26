Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Посольство РФ окажет помощь задержанному в США россиянину

Посольство России в США осведомлено об аресте гражданина РФ Егора Крючкова, которого обвиняют в покушении на киберпреступление. Дипломаты готовы оказать ему необходимую помощь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление дипмиссии.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Главные новости к утру 26 августа

Коммерсантъ00:09
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Интерфакс00:28
RT на русском

В посольстве России знают об аресте Егора Крючкова в США

RT на русском20:36
РБК

В США арестовали россиянина по обвинению в организации киберпреступления

РБК20:03
РИА Новости

В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США

РИА Новости20:45
Lenta.ru

Москва отреагировала на задержание россиянина в США

Lenta.ru21:06
ТАСС

Посольство России в США в ближайшее время свяжется с россиянином Крючковым

ТАСС20:29

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
158

Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
15

В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости21:28
136