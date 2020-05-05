Политика

ИзвестияИзвестияПосольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. Об этом сообщается на странице в Facebook дипломатического ведомства.
Читать в источнике
Комментировать175
с чего всё началось
NYT получила премию за «серию захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина», — сообщают
 организаторы.
Znak.comвчера в 22:01

Подробнее о событии

Российское посольство в США назвало Пулитцеровскую премию, полученную газетой NYT, наградой за демонизацию России

Эхо Москвы01:00

Посольство РФ назвало отмеченные Пулитцеровской премией статьи русофобскими измышлениями

ТАСС00:22

Посольство России оценило вручение Пулитцеровской премии за статьи о Путине

Lenta.ru00:18

Посольство назвало русофобскими отмеченные Пулитцеровской премией статьи о РФ

Газета.Ru01:53

Посольство осудило вручение «Пулитцера» за антироссийские статьи

РИА Новостивчера в 23:38

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Известия00:23

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии

РБКвчера в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Здоровье

Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»

"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Общество

The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
304
Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
496
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
805
Общество

В «Сокольниках», «Экспоцентре» и на ВДНХ разместят временные госпитали

Самый большой павильон на ВДНХ — № 75 — тоже перестраивают под временный госпиталь.
Вести.Ru вчера в 14:52
33
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
856
Авто

Блогеры выяснили, теряет ли бензин свои свойства в открытой емкости

Результат, признаться удивил, да так, что теперь блогеры ставят новый эксперимент: две емкости с бензином - одна герметично закрытая, другая открытая - оставлены на 12 месяцев.
Российская газета 00:22
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
189
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,2K
Шоу-бизнес

Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников

Поклонники творчества певицы были просто шокированы, увидев свою любимицу в таком виде.
RuNews24.ru 01:05
Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
56
Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

REGNUM 00:43
13
Здоровье

В Омской области коронавирус нашли ещё у 30 человек, один больной умер

НГС55 01:46
Общество

Передачу Михалкова о «чипизации» населения сняли с эфира

Режиссер Никита Михалков пожаловался на то, что очередной выпуск его авторской программы «Бесогон ТВ» сняли с эфира телеканала «Россия24».
Росбалт 02 мая в 11:53
4,1K
Музыка

Умер музыкант группы «Ласковый май»

Uznayvse.ru вчера в 08:07
102
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Шоу-бизнес

Стоимость пластики Елены Степаненко рассекретили в Сети

Журналисты подсчитали во сколько юмористке обошлась пластика.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:30
7
Гаджеты

Huawei готовит P30 Pro New Edition с сервисами Google

Стоит напомнить, что Huawei P30 является прошлогодней моделью, тогда как актуальной серией сейчас считается Huawei P40.
Astera вчера в 13:13
18
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,4K
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,6K
Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами

РБК 00:38
15
Происшествия

В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом

Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:31
5
Футбол

Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон

Советский спорт 00:51
Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
6
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН вчера в 14:22
7
Космос

Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Запуск ракеты Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 осуществят со стартового комплекса Space Launch Complex 40, расположенного на мысе Канаверал.
Naked Science вчера в 04:34
2
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
1,8K
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
24
Политика

В Москве прошла репетиция авиационного парада Победы

Мослента вчера в 07:30
958
Как работают Яндекс.Новости?
Главное