Политика

ИзвестияИзвестияПосольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. Об этом сообщается на странице в Facebook дипломатического ведомства.
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с чего всё началось
NYT получила премию за «серию захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина», — сообщают
 организаторы.
Znak.comвчера в 22:01

Подробнее о событии

Посольство РФ в США оценило выбор лауреата Пулитцеровской премии

РЕН ТВ00:01

Посольство назвало русофобскими отмеченные Пулитцеровской премией статьи о РФ

Газета.Ru01:53

Посольство РФ назвало отмеченные Пулитцеровской премией статьи русофобскими измышлениями

ТАСС00:22

Авторов статей The New York Times, получивших Пулитцеровскую премию, упрекнули в русофобии и дублировании материалов

Эхо Москвы05:04

Посольство осудило вручение «Пулитцера» за антироссийские статьи

РИА Новостивчера в 23:38

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Известия00:23

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии

РБКвчера в 18:35
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
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Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
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Происшествия

Первый пациент с коронавирусом умер в Вологодской области

Жительница Великого Устюга в Вологодской области умерла в моногоспитатале для пациентов с диагнозом COVID-19.
ТАСС 04:54
2
Общество

В Петербурге скончался старший врач Городской скорой помощи

Вчера, 4 мая, по сообщению Городской станции скорой помощи, скончался старший врач Владимир Манькович.
RuNews24.ru 04:16
24
Происшествия

На юге Казахстана затопило еще одно село

2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
19
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
299
Общество

В Севастополе выявлены семь новых случаев коронавируса

В Республике Крым выявлены 17 новых заболевших коронавирусом за сутки, более половины заразились в больнице.
Севастополь.ру 04:09
121
Общество

75 человек за сутки заразились коронавирусом в Тульской области

В Тульской области выявили 75 новых случаев коронавируса. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
Тульская пресса 03:40
325
Общество

Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.
REGNUM 04:05
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Общество

Карантин снимают, мафия просыпается. Кто претендует на власть в Италии

Итальянцы постепенно выходят из карантина.
РИА Новости вчера в 01:00
Гаджеты

В продажу поступили ноутбуки Samsung Galaxy Book с QLED-дисплеями

Сегодня в продажу поступили ноутбуки серии Galaxy Book производства Samsung, в которых применяются QLED-панели.
3DNews вчера в 13:51
Общество

«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
4,1K
Здоровье

Сразу 16 омских врачей заразились коронавирусом

Напомним, по данным регионального минздрава общее число зараженных в Омской области составляет 191 (+30), число выздоровевших – 41 (+3), а погибло 5 (+1) омичей.
Город55.ру 02:49
3
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
1,9K
Хоккей

«Салават Юлаев» хочет обменять форвардов Жаркова и Солодухина

Уфимский «Салавает Юлаев» ищет варианты для обмена нападающих Вячеслава Солодухина и Владимира Жаркова.
Нева Спорт 04:10
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
11
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица

Cyber.sports.ru 02 мая в 08:29
11
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в чувствах своей девушке

Отмечается, что сначала актеры скрывали от публики свои отношения.
RuNews24.ru вчера в 04:17
4
Общество

В Петербурге число заболевших коронавирусом превысило 5 тысяч человек

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге проверили на коронавирус более пяти тысяч человек.
78.ru 03 мая в 03:27
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,8K
Общество

В Ростовской области зарегистрировано 1353 больных коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и по состоянию на 5 мая достигло 1353 человека.
Правительство Ростовской области 03:38
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Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:40
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Экономика

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
1,3K
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,7K
Баскетбол

Айзея Томас: удивлён, что у Майкла Джордана такая ненависть ко мне

Легендарный защитник «Детройт Пистонс» Айзея Томас прокомментировал высказывания Майкла Джордана, которые экс-игрок «Чикаго Буллз» сделал в документальном фильме «Последний танец».
Чемпионат 02:00
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,3K
Футбол

Андреас Гранквист: пять лет в «Краснодаре» — вершина моей футбольной карьеры

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, ныне выступающий за «Хельсинборг», высказался о времени, проведённом в России.
Чемпионат 04:52
Политика

Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы

Ведомости 03:20
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Экономика

Отмечен рост интереса российских инвесторов к иностранным акциям

Агентство отмечает, что чаще других продавались акции Tesla, Boeing, Apple, Carnival и Advanced Micro Devices.
News.ru 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
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