Политика
ИзвестияПосольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. Об этом сообщается на странице в Facebook дипломатического ведомства.
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с чего всё началось
NYT получила премию за «серию захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина», — сообщают организаторы.Znak.comвчера в 22:01
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Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом умер в Вологодской области
Жительница Великого Устюга в Вологодской области умерла в моногоспитатале для пациентов с диагнозом COVID-19.
ТАСС 04:54
Общество
В Петербурге скончался старший врач Городской скорой помощи
Вчера, 4 мая, по сообщению Городской станции скорой помощи, скончался старший врач Владимир Манькович.
RuNews24.ru 04:16
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
Общество
В Севастополе выявлены семь новых случаев коронавируса
В Республике Крым выявлены 17 новых заболевших коронавирусом за сутки, более половины заразились в больнице.
Севастополь.ру 04:09
Общество
75 человек за сутки заразились коронавирусом в Тульской области
В Тульской области выявили 75 новых случаев коронавируса. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
Тульская пресса 03:40
Общество
Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.
REGNUM 04:05
Общество
Карантин снимают, мафия просыпается. Кто претендует на власть в Италии
Итальянцы постепенно выходят из карантина.
РИА Новости вчера в 01:00
Гаджеты
В продажу поступили ноутбуки Samsung Galaxy Book с QLED-дисплеями
Сегодня в продажу поступили ноутбуки серии Galaxy Book производства Samsung, в которых применяются QLED-панели.
3DNews вчера в 13:51
Общество
«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир
Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
Здоровье
Сразу 16 омских врачей заразились коронавирусом
Напомним, по данным регионального минздрава общее число зараженных в Омской области составляет 191 (+30), число выздоровевших – 41 (+3), а погибло 5 (+1) омичей.
Город55.ру 02:49
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Хоккей
«Салават Юлаев» хочет обменять форвардов Жаркова и Солодухина
Уфимский «Салавает Юлаев» ищет варианты для обмена нападающих Вячеслава Солодухина и Владимира Жаркова.
Нева Спорт 04:10
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица
Cyber.sports.ru 02 мая в 08:29
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в чувствах своей девушке
Отмечается, что сначала актеры скрывали от публики свои отношения.
RuNews24.ru вчера в 04:17
Общество
В Петербурге число заболевших коронавирусом превысило 5 тысяч человек
Напомним, за минувшие сутки в Петербурге проверили на коронавирус более пяти тысяч человек.
78.ru 03 мая в 03:27
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
В Ростовской области зарегистрировано 1353 больных коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и по состоянию на 5 мая достигло 1353 человека.
Правительство Ростовской области 03:38
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:40
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Баскетбол
Айзея Томас: удивлён, что у Майкла Джордана такая ненависть ко мне
Легендарный защитник «Детройт Пистонс» Айзея Томас прокомментировал высказывания Майкла Джордана, которые экс-игрок «Чикаго Буллз» сделал в документальном фильме «Последний танец».
Чемпионат 02:00
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Футбол
Андреас Гранквист: пять лет в «Краснодаре» — вершина моей футбольной карьеры
Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, ныне выступающий за «Хельсинборг», высказался о времени, проведённом в России.
Чемпионат 04:52
Экономика
Отмечен рост интереса российских инвесторов к иностранным акциям
Агентство отмечает, что чаще других продавались акции Tesla, Boeing, Apple, Carnival и Advanced Micro Devices.
News.ru 01:39