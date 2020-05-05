с чего всё началось

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. Об этом сообщается на странице в Facebook дипломатического ведомства.

Происшествия На юге Казахстана затопило еще одно село 2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане. 19

Общество В Севастополе выявлены семь новых случаев коронавируса В Республике Крым выявлены 17 новых заболевших коронавирусом за сутки, более половины заразились в больнице. 121

Общество Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19 Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса. 55

Гаджеты В продажу поступили ноутбуки Samsung Galaxy Book с QLED-дисплеями Сегодня в продажу поступили ноутбуки серии Galaxy Book производства Samsung, в которых применяются QLED-панели.

Общество «Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование. 4,1K

Здоровье Сразу 16 омских врачей заразились коронавирусом Напомним, по данным регионального минздрава общее число зараженных в Омской области составляет 191 (+30), число выздоровевших – 41 (+3), а погибло 5 (+1) омичей. 3

Хоккей «Салават Юлаев» хочет обменять форвардов Жаркова и Солодухина Уфимский «Салавает Юлаев» ищет варианты для обмена нападающих Вячеслава Солодухина и Владимира Жаркова.

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 11

Общество В Петербурге число заболевших коронавирусом превысило 5 тысяч человек Напомним, за минувшие сутки в Петербурге проверили на коронавирус более пяти тысяч человек.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,8K

Общество В Ростовской области зарегистрировано 1353 больных коронавирусом По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и по состоянию на 5 мая достигло 1353 человека. 425

Шоу-бизнес Актера из сериала «Кухня» госпитализировали Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве. 3

Экономика Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. 1,3K

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,3K