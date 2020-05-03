Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе

Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года. Вместо привлечения виновных к ответственности в Киеве предпочитают обвинять Москву "в неких тайных замыслах против страны".
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с чего всё началось

Посольство РФ назвало голословным заявление МИД Украины о вине России в событиях в Одессе

Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.
ТАСС12:27

Подробнее о событии

Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

РИА Новости16:58

Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

RT на русском12:52

Посольство России оценило слова Киева о провале расследования трагедии в Одессе

Lenta.ru15:13

Посольство РФ отреагировало на заявление МИД Украины по трагедии в Одессе

Газета.Ru14:34

В посольстве РФ на Украине прокомментировали заявление Киева по Одессе

Известия15:30

Посольство оценило заявление МИД Украины о причастности РФ к трагедии в Одессе

Москва 2412:44

Посольство РФ назвало голословным заявление МИД Украины о вине России в событиях в Одессе

ТАСС12:27
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

РБК вчера в 17:06
Общество

Власти Башкирии вывезут 1,8 тыс. жителей республики с Чаяндинского месторождения за неделю

Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели.
ТАСС 15:36
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
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Здоровье

В Кировской области заразились коронавирусом еще 29 человек

На утро 1 мая в области зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса.
ГТРК Вятка 01 мая в 03:04
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Политика

Посол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 20:34
203
Общество

Прокуратура обжаловала компенсацию экс-губернатору Юрченко

В Новосибирске прокуратура обжаловала размер компенсации, которую по решению суда рассчитывает получить экс-губернатор НСО Василий Юрченко.
Atas.info 03:54
7
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
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Происшествия

В Минусинске задержан убийца врача-педиатра

В Минусинске задержали 33-летнего мужчину, который вчера убил 58-летнюю женщину-педиатра.
Krasnoyarskmedia.ru 08:38
12
Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
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Общество

В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 22:13
9
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Технологии

«Девушка с жемчужной сережкой» открывает неизвестные ранее детали

Planet Today 14:09
Здоровье

В Новой Зеландии за сутки не зафиксировали новых заболеваний COVID-19

Медики в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом за сутки, сообщил представитель минздрава страны.
РИА Новости 21:45
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 355

По информации Управления Роспотребнадзора на утро 2 мая, в Бурятии зарегистрировано 355 (+30) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 01 мая в 22:33
13
Здоровье

Почти 80 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 03:20
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Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии

Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
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Здоровье

В чем причина резкого роста числа заболевших в Москве: очереди в метро или расширение тестирования?

Сегодня регионы демонстрируют снижение процентного прироста общего числа носителей, а в Москве заболеваемость за минувшие несколько дней выросла почти в три раза — в среду, 29 апреля, вирус нашли только у 2220 москвичей, 3 мая — почти у 6 тысяч.
BFM.ru 13:53
1
Здоровье

Коронавирус в Украине 2 мая: последние новости и статистика заболевших

График динамики подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Украине Статистика ежедневных случаев подтверждения коронавируса COVID-19 в Украине Статистика смертей от коронавируса COVID-19 в Украине По данным Worldometers, коронавирус распространился уже на 212 стран и территорий.
Sport24.ru вчера в 06:22
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Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
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Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
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Политика

Кремль анонсировал обращение Владимира Путина к россиянам 9 Мая

28 апреля Путин уточнил, что 9 Мая пройдёт авиационный парад и состоятся салюты.
Говорит Москва вчера в 09:52
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Общество

В Новосибирской области пойдет снег, а по всей Сибири прогремят грозы

После относительно теплых первый майских выходных жителей Сибири может ждать буквально «холодный душ»: по всей территории прокатится волна дождей и гроз, а в Новосибирской области местами пройдет снег.
ЧС-ИНФО 06:26
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Общество

В Свердловской области подтверждено 1 016 случаев коронавируса

За последние сутки выявлен 81 новый случай В Свердловской области подтвердили еще 81 случай коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 04:36
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149

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