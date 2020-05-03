Политика
Российская газетаПосольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе
Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года. Вместо привлечения виновных к ответственности в Киеве предпочитают обвинять Москву "в неких тайных замыслах против страны".
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.ТАСС12:27
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