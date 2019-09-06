Политика
RT на русскомПосольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
Читать в источнике
Оценить224
с чего всё началось
Директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в ГК «Ростех») Александр Коршунов «обвиняется в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании», говорится в сообщении Минюста США.Коммерсантъвчера в 16:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Арест российского топ-менеджера в Италии может осложнить двусторонние отношения
Ведомостивчера в 17:17
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Гаджеты
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019
Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
Megaobzor.com вчера в 14:55
Происшествия
Суд вынес приговор Константину Котову
News.ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о правилах «Comedy Woman»
Телезвезда Екатерина Варнава в недавнем интервью рассказала о правилах популярного юмористического шоу "Comedy Woman".
Bimru.ru 01:18
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости вчера в 01:59
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 04 сентября в 18:51
Единоборства
Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье
Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Политика
Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Экономика
МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса
Резко выросло только число пожарных проверок МЧС, следует из доклада Минэкономразвития об итогах контрольно-надзорной деятельности за 2018 год, изученного РБК.
РБК 00:03
Политика
Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки
Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.
РИА Новости 00:28
Политика
Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Экономика
Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая
Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters.
РБК вчера в 20:52
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости вчера в 15:51
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Гаджеты
Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера
Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.
Известия 00:42
Авто
«АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta
После, с июля 2019 года, в компании приняли решение сменить поставщика.
32CARS.ru 01:21
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Политика
Путин предложил разработать программу для поддержки соотечественников
Президент России Владимир Путин заявил, что рад тому, что в страну возвращаются соотечественники из дальнего зарубежья.
РЕН ТВ 00:19
Экономика
Завод Sollers в Приморье планирует увеличить выпуск двигателей в 6 раз
Завод по производству двигателей Mazda во Владивостоке «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» собирается в 2020 году увеличить выпуск двигателей Skyactiv-G в шесть раз.
REGNUM 01:23
Гаджеты
Продано уже более 3 млн наушников Redmi AirDots
Напомним, продажи наушников стартовали в апреле.
iXBT.com вчера в 05:19