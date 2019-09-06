с чего всё началось

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Гаджеты Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019 Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассказала о правилах «Comedy Woman» Телезвезда Екатерина Варнава в недавнем интервью рассказала о правилах популярного юмористического шоу "Comedy Woman".

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Единоборства Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Технологии Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Музыка В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.

Политика Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.

Экономика МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса Резко выросло только число пожарных проверок МЧС, следует из доклада Минэкономразвития об итогах контрольно-надзорной деятельности за 2018 год, изученного РБК.

Политика Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.

Политика Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Экономика Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Гаджеты Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.

Общество Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.

Политика Путин предложил разработать программу для поддержки соотечественников Президент России Владимир Путин заявил, что рад тому, что в страну возвращаются соотечественники из дальнего зарубежья.