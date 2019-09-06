Политика
RT на русскомПосольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
Читать в источнике
Оценить288
Подробнее о событии
Показать все источники
Арест российского топ-менеджера в Италии может осложнить двусторонние отношения
Ведомостивчера в 17:17
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.
RT на русском 03:58
Политика
Путин рассчитывает на снижение ипотечной ставки по России
Президент России Владимир Путин в ходе последнего дня Восточного экономического форума выразил надежду, что ставка по ипотечному кредитованию по стране будет снижаться.
Life.ru 02:19
Политика
Путин заявил о масштабном обмене пленными с Украиной
На пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по поводу обмена пленными вошли в финальную стадию — обмен задержанными «будет крупным и масштабным».
Московский Комсомолец вчера в 05:33
Общество
Греф намерен отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:32
Футбол
Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО
На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
9111.ru 03:12
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложит Погба новый контракт
Евро-футбол.ру 01:26
Происшествия
В Омске квадрокоптер врезался в здание правительства
Летом этого года приехавший в Омске петербуржец запустил в небо беспилотный летательный аппарата в районе Свято-Успенского кафедрального собора.
Российская газета 03:53
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
REGNUM вчера в 09:58
Экономика
В 42% регионов оказалось не продано ни одной квартиры через эскроу-счета
Один из лидеров спроса на жилье, Санкт-Петербург, оказался только на 17-м месте в статистике ЦБ — в городе открыто всего 167 эскроу-счетов.
РБК 04:09
Армия и оружие
Новые парашюты помогут военным выжить при попадании в воду
Новый парашют, разрабатываемый компанией «Технодинамика» (является «дочкой» «Ростеха»), позволит военнослужащим избежать гибели при попадании в воду.
Известия вчера в 21:12
Авто
Продажи новых автомобилей в России снова снизились
По итогам августа российский автомобильный рынок снова снизился, но падение оказалось минимальным.
Wroom.ru 04:31
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Экономика
ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Коммерсантъ вчера в 15:42
Политика
Кличко от увольнения с поста мэра Киева отделяет подпись Зеленского
Правительство Украины поддержало увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.
Уралинформбюро 04 сентября в 10:48
Происшествия
Военный Ми-8 разбился в Саратовской области
В Саратовской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК вчера в 08:55
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Политика
Путин собрался лично вмешаться в проблемы на космодроме Восточный
Свободная Пресса 03:15
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
Известия 00:34
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек
Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
РИА Новости вчера в 21:12
Технологии
Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Ведомости 01:35
Наука
Шум вокруг «цифры»: стоит ли бояться искусственного интеллекта
Сразу несколько трендов связаны с бурным развитием искусственного интеллекта, который будет брать на себя все больше привычных функций человека.
Finparty.ru вчера в 02:18
Общество
Более 200 жилых домов все еще подтоплены в Хабаровском крае
За сутки вода в Амуре снизилась на 6 см - до отметки 614 см, но у Комсомольска-на-Амуре уровень вырос на пять см - до 795 см. В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 78 населенных пунктов, сложнее всего обстановка складывается в Комсомольске-на-Амуре, там подтоплены 106 жилых домов и больше сотни подвалов в многоэтажках.
Интерфакс 02:50
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Происшествия
Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд
Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41