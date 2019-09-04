Политика
ИзвестияПосольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
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Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия вчера в 01:00
Армия и оружие
Гутерриш предупредил о «континентальном масштабе» терроризма в Африке
Генсек ООН Антонио Гутерриш обратил внимание на возрастающую угрозу терроризма в Африке, предупредив, что повстанческая группировка Союзных демократических сил Демократической Республики Конго (ADF) теперь связана с исламистскими ополченцами на всем континенте.
ФАН вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Сын Анны Седоковой пострадал от комаров во Франции
Дни24 вчера в 06:46
Культура
Красой Дальнего Востока на ВЭФ-2019 стала жительница Благовещенска
Приморская газета вчера в 22:58
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек
Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.
ТАСС 00:47
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс вчера в 14:00
Происшествия
В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина
Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости вчера в 11:40
Армия и оружие
США заполонят Тихий океан пусковыми установками THAAD
Lenta.ru вчера в 17:14
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
Газета.Ru вчера в 09:41
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 02 сентября в 17:17
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 02 сентября в 08:50
Экономика
Китай хочет построить в России крупнейший в мире завод метанола
Китайская компания Sherwood Energy [входит в Sirius Holding] хочет построить в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по переработки в метанол.
URA.Ru вчера в 21:15
Экономика
Названы регионы, где чаще всего снимают наличные на кассах магазинов
Жители Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края чаще других пользуются возможностью снять наличные деньги на кассах магазинов.
News.ru вчера в 08:27
Происшествия
СКР снял обвинения с пятерых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России снял обвинения с пятерых фигурантов резонансного дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после разгона несогласованного протестного митинга «За честные выборы» 27 июля в Москве.
Общая газета.RU вчера в 07:08
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
РИА Новости вчера в 21:51
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны.
Известия вчера в 23:32
Происшествия
Появилось фото взорвавшегося Су-25
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Марию Миронову несколько лет терроризировал маньяк-поклонник
Адвокат актрисы Марии Мироновой Максим Борисов заявил, что его подопечную на протяжении долгого времени преследовал врач-онколог Дмитрий Барановский, который был влюблен в дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой.
Телепрограмма вчера в 23:25