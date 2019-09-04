Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Политика Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.

Политика Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17 Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.

Общество В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.

Армия и оружие Гутерриш предупредил о «континентальном масштабе» терроризма в Африке Генсек ООН Антонио Гутерриш обратил внимание на возрастающую угрозу терроризма в Африке, предупредив, что повстанческая группировка Союзных демократических сил Демократической Республики Конго (ADF) теперь связана с исламистскими ополченцами на всем континенте.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.

Происшествия Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.

Происшествия В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Происшествия Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.

Общество Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.

Авто В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4 В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.

Политика Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.

Экономика Китай хочет построить в России крупнейший в мире завод метанола Китайская компания Sherwood Energy [входит в Sirius Holding] хочет построить в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по переработки в метанол.

Экономика Названы регионы, где чаще всего снимают наличные на кассах магазинов Жители Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края чаще других пользуются возможностью снять наличные деньги на кассах магазинов.

Происшествия СКР снял обвинения с пятерых фигурантов «московского дела» Следственный комитет России снял обвинения с пятерых фигурантов резонансного дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после разгона несогласованного протестного митинга «За честные выборы» 27 июля в Москве.

Здоровье Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.

Теннис Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.

Армия и оружие Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.

Политика Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны.

Происшествия Появилось фото взорвавшегося Су-25 В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.

Шоу-бизнес Тарасов сообщил о беременности Костенко Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.

Общество ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.