Политика

ИзвестияИзвестияПосольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
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МИД Болгарии призвал не считать «освобождением» борьбу СССР с нацизмом

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Посольство РФ удивлено позицией МИД Болгарии в отношении выставки об освобождении Европы

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В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
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Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
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