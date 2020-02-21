Политика

News.ruNews.ruПосольство РФ ответило на обвинения Канады в кибератаках против Грузии

Ранее, как писал NEWS.ru, МИД РФ назвал вбросом обвинения Великобритании в причастности России к кибератакам в Грузии. В министерстве выразили сожаление, что Тбилиси продолжает сохранять «линию на демонизацию России» в условиях и без того непростых двусторонних отношений.
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с чего всё началось
«Еще один кусочек русофобской лжи и фальшивки, распространяемый Оттавой сообща с Тбилиси и Вашингтоном», — сказано в сообщении российского посольства в Оттаве, опубликованного в Twitter
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Телеканал 360°00:23

Подробнее о событии

Посольство России назвало русофобской ложью заявление Канады о кибератаках

Телеканал 360°00:23

Россия ответила на обвинения Канады в кибератаках на грузинские сайты

Lenta.ruвчера в 22:47

Посольство России назвало русофобской ложью заявление МИД Канады по кибератакам в Грузии

ТАССвчера в 21:43

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

РИА Новостивчера в 22:18

Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

RT на русскомвчера в 21:49

Канада присоединилась к осуждению России за кибератаку против Грузии

Интерфаксвчера в 21:19

Посольство РФ назвало «русофобской ложью» обвинения МИД Канады в кибератаках в Грузии

Газета.Ruвчера в 22:46
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Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
РИА Новости 02:16
Общество

Врач рассказала, кому нельзя есть блины

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов.
РИА Новости вчера в 23:15
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть без премии

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.
Известия вчера в 10:53
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости вчера в 20:41
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи в одном пиджачке снялась на фоне Эйфелевой башни

Артистка предстала в шикарном образе на фоне Эйфелевой башни.
Paparazzi.ru вчера в 07:18
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Игры

Nintendo Direct по Animal Crossing: New Horizons пройдёт 20 февраля

Игромания.ру 19 февраля в 06:30
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Политика

Зеленский созвонился с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой

Украинский президент Владимир Зеленский позвонил жительнице страны Анастасии Зинченко, которая была вынуждена остаться в китайском Ухане из-за своей собаки.
Газета.Ru 00:34
Политика

Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев

Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
РБК 02:05
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
Общество

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Интерфакс 02:17
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Профиль вчера в 16:04
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 00:50
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

ТАСС вчера в 09:10
Политика

Глава Минздрава Украины проведет карантин вместе с эвакуированными

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая вызвалась прожить две недели вместе с эвакуированными из Уханя украинцами на фоне протестов жителей страны.
Городовой 01:23
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Общество

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Известия 01:16
Здоровье

В Китае решили лечить коронавирус аналогом советского Арбидола

Комиссия здравоохранения Китая включила препарат "Абидол" в список рекомендованных для лечения коронавируса, сообщает "Новая газета".
Толк вчера в 04:17
Происшествия

Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России

Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
BFM.ru 00:40
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:59
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