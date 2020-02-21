с чего всё началось

Ранее, как писал NEWS.ru, МИД РФ назвал вбросом обвинения Великобритании в причастности России к кибератакам в Грузии. В министерстве выразили сожаление, что Тбилиси продолжает сохранять «линию на демонизацию России» в условиях и без того непростых двусторонних отношений.

Посольство РФ ответило на обвинения Канады в кибератаках против Грузии

Армия и оружие Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.

Общество Врач рассказала, кому нельзя есть блины Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов.

Энергетика Белоруссия закупила российскую нефть без премии Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.

Экономика Наценки аптек выросли впервые с 2016 года По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.

Здоровье Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек "Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Общество Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.

Политика NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Политика Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Политика Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Общество Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Политика В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.

Политика Глава Минздрава Украины проведет карантин вместе с эвакуированными Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая вызвалась прожить две недели вместе с эвакуированными из Уханя украинцами на фоне протестов жителей страны.

Политика Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.

Политика Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.