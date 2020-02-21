Политика
News.ruПосольство РФ ответило на обвинения Канады в кибератаках против Грузии
Ранее, как писал NEWS.ru, МИД РФ назвал вбросом обвинения Великобритании в причастности России к кибератакам в Грузии. В министерстве выразили сожаление, что Тбилиси продолжает сохранять «линию на демонизацию России» в условиях и без того непростых двусторонних отношений.
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с чего всё началось
«Еще один кусочек русофобской лжи и фальшивки, распространяемый Оттавой сообща с Тбилиси и Вашингтоном», — сказано в сообщении российского посольства в Оттаве, опубликованного в Twitter.Телеканал 360°00:23
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Посольство РФ назвало «русофобской ложью» обвинения МИД Канады в кибератаках в Грузии
Газета.Ruвчера в 22:46
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Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть блины
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов.
Энергетика
Белоруссия закупила российскую нефть без премии
Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.
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Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
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Моника Беллуччи в одном пиджачке снялась на фоне Эйфелевой башни
Артистка предстала в шикарном образе на фоне Эйфелевой башни.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Игры
Nintendo Direct по Animal Crossing: New Horizons пройдёт 20 февраля
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Политика
Зеленский созвонился с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой
Украинский президент Владимир Зеленский позвонил жительнице страны Анастасии Зинченко, которая была вынуждена остаться в китайском Ухане из-за своей собаки.
Политика
Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев
Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Общество
Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам
Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Политика
Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе
Политика
Глава Минздрава Украины проведет карантин вместе с эвакуированными
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая вызвалась прожить две недели вместе с эвакуированными из Уханя украинцами на фоне протестов жителей страны.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Общество
МиГ-35 научат беспилотной посадке
Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Здоровье
В Китае решили лечить коронавирус аналогом советского Арбидола
Комиссия здравоохранения Китая включила препарат "Абидол" в список рекомендованных для лечения коронавируса, сообщает "Новая газета".
Происшествия
Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России
Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.