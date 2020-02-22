Политика

News.ruNews.ruПосольство РФ ответило на обвинения США в кибератаках в Грузии

Дипломаты США бездоказательно обвиняют Россию и прибегают «к методам бульварных журналистов», заявили в посольстве РФ в США в ответ на обвинения в кибератаках в Грузии.
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"Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов", — говорится в заявлении на странице посольства в Facebook
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