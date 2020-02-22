Политика
News.ruПосольство РФ ответило на обвинения США в кибератаках в Грузии
Дипломаты США бездоказательно обвиняют Россию и прибегают «к методам бульварных журналистов», заявили в посольстве РФ в США в ответ на обвинения в кибератаках в Грузии.
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с чего всё началось
"Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов", — говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.РИА Новостивчера в 21:50
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«Разочарованы, но не удивлены»: Посольство России в США ответило на обвинения в причастности к кибератакам в Грузии
Комсомольская правдавчера в 22:43
Посольство ответило на обвинения США в адрес России в кибератаках в Грузии
RT на русскомвчера в 22:52
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