с чего всё началось

Дипломаты США бездоказательно обвиняют Россию и прибегают «к методам бульварных журналистов», заявили в посольстве РФ в США в ответ на обвинения в кибератаках в Грузии.

Посольство РФ ответило на обвинения США в кибератаках в Грузии

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Кино Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.

Армия и оружие США отработали на учениях ядерный удар по России Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.

Происшествия Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити» Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Технологии «Росатом» заказал компьютеры на отечественных процессорах «Байкал» По данным издания, компания «Гринатом», являющаяся базовым партнером «Росатома» по компьютерным технологиям, подписала контракт с разработчиком российских процессоров «Байкал электроникс», производителем компьютеров «Депо электроникс» и разработчиками отечественной операционной системы AstraLinux — компанией «Русбитех-астра».

Происшествия В Красноярске нашли тело женщины со следами укусов собак Как сообщают в следкоме, сегодня, 22 февраля, утром в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Мичурина краевого центра случайным прохожим обнаружено тело женщины с травмами, характерными для укусов животных.

Политика СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области, в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Биатлон Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

Общество В России отменили норму выдачи молока «за вредность» Правительство РФ упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств, сообщает РИА Новости.

Политика МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева 21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.

Политика Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стоку регистрации.

Общество Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.