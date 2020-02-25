Политика
Ореанда-НовостиПосольство РФ ответило на обвинения США во «вмешательстве в выборы»
Российское посольство прокомментировало обвинения американских властей во «вмешательстве в выборы». Российское посольство в США возмутилось заявлениями Вашингтона, который заявил, что Москва пытается «вмешаться» в выборы, которые пройдут в ноябре этого года.
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с чего всё началось
Российское посольство в Вашингтоне опровергло заявления США о вмешательстве РФ в американские выборы, об этом сообщается на сайте диппредставительства.Life.ruвчера в 21:35
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Посольство РФ в США обеспокоенно обвинениями о «вмешательстве» России в выборы США
Газета.Ruвчера в 21:09
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