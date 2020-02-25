с чего всё началось

Российское посольство прокомментировало обвинения американских властей во «вмешательстве в выборы». Российское посольство в США возмутилось заявлениями Вашингтона, который заявил, что Москва пытается «вмешаться» в выборы, которые пройдут в ноябре этого года.

Посольство РФ ответило на обвинения США во «вмешательстве в выборы»

Общество На Украине обесточены более 500 населённых пунктов Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года из-за ветра и налипания мокрого снега были обесточены 203 населённых пункта Украины.

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Здоровье Малышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Экономика В России изменят правила выдачи кредитов В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.

Происшествия Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.

Общество ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Политика Пушков рассказал о ложной версии распространения коронавируса Некоторые сообщения про распространение нового коронавируса являются глупостями, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Экономика Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.

Общество В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.

Наука В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет Самая старая до последнего времени находка зеленых водорослей датируется 0,8 миллиарда лет назад и не очень хорошо сохранилась, так что ее определение на основании внешнего вида затруднено.

Футбол «Бенфика» вернулась в лидеры чемпионата Португалии "Бенфика" одержала третью победу в последних пяти играх и с 57 очками вернулась в лидеры турнирной таблицы, обойдя на одно очко "Порту", а "Жил Висенте" расположился на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

Общество В Госдуме предложили ввести льготы на транспорт для абитуриентов Депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтранс с предложением рассмотреть возможность введения скидки в размере 50% на авиа- и железнодорожные билеты для поступающих в вузы.