Коронавирус

ИзвестияИзвестияПосольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе. Заявление опубликовано 4 апреля на странице российского дипведомства в Facebook.
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Посол России удивился словам главы МИД Австрии о дезинформации из РФ о пандемии

Коммерсантъвчера в 13:37

Посольство ответило на заявление Вены о «российской дезинформации»

РИА Новостивчера в 15:15

Посольство РФ в Вене ответило на фейковые обвинения о коронавирусе

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Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

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Посольство РФ в Вене отметило рост случаев ложных измышлений в ЕС о коронавирусе в России

ТАССвчера в 13:19

Посол РФ в Австрии отреагировал на заявления о распространении дезинформации о пандемии

Вечерняя Москвавчера в 10:54

В Москве удивлены утверждениями главы МИД Австрии о дезинформации из РФ

News.ruвчера в 10:24
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Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса

Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной "скорой".
Известия 01:01
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

Учены предполагают, что 29 апреля данное небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние — порядка 6,3 млн км, что в 16 раз больше расстояния, чем до Луны.
Стерлеград 02 апреля в 02:30
Экономика

Минпромторг оценил ограничения на продажу алкоголя в регионах РФ

Ограничения на продажу алкогольной продукции, вводимые в ряде российских регионов на фоне коронавирусной инфекции, могут вызвать рост потребления нелегального алкоголя.
Вечерняя Москва вчера в 15:33
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус

Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Калужские новости вчера в 14:58
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:19
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Игры

В доступе появилась игра Resident Evil 3 Remake

RuNews24.ru 00:14
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Экономика

Власти Бурятии приняли дополнительные меры поддержки бизнеса

Мера действует с 1 марта по 1 сентября 2020 года.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 20:42
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Хабаровском крае выросло до 11

Коронавирус был выявлен еще у одного жителя Хабаровского края, число инфицированных в регионе достигло 11.
Московский Комсомолец 00:45
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Общество

Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Росбалт вчера в 13:10
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Автоновости дня 03 апреля в 04:04
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
Общество

Появилась новая информация по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

В Telegram-канале оперативного штаба сообщили: по состоянию на 11 часов 4-го апреля за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.
Вести Кузбасс вчера в 01:18
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости вчера в 04:26
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

В России завели первое уголовное дело за фейк о коронавирусе

Женщина проходит свидетелем по первому в РФ уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (по новой статье 207.1 УК).
Байкал24 03 апреля в 16:29
Политика

В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть

Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» с Плесецка отложили на месяц

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск третьего спутника «Глонасс-К» с космодрома Плесецк перенесен с мая на июнь, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Биатлон

Мартен Фуркад рассказал о последнем разговоре с Логиновым

Inc-news.ru 03 апреля в 04:18
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ 03 апреля в 07:21
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН вчера в 12:41
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