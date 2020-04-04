Коронавирус
ИзвестияПосольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе. Заявление опубликовано 4 апреля на странице российского дипведомства в Facebook.
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Посол России удивился словам главы МИД Австрии о дезинформации из РФ о пандемии
Коммерсантъвчера в 13:37
Посол РФ в Австрии отреагировал на заявления о распространении дезинформации о пандемии
Вечерняя Москвавчера в 10:54
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Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Экономика
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса
Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной "скорой".
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Учены предполагают, что 29 апреля данное небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние — порядка 6,3 млн км, что в 16 раз больше расстояния, чем до Луны.
Экономика
Минпромторг оценил ограничения на продажу алкоголя в регионах РФ
Ограничения на продажу алкогольной продукции, вводимые в ряде российских регионов на фоне коронавирусной инфекции, могут вызвать рост потребления нелегального алкоголя.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус
Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Игры
В доступе появилась игра Resident Evil 3 Remake
Наука
Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане
Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Экономика
Власти Бурятии приняли дополнительные меры поддержки бизнеса
Мера действует с 1 марта по 1 сентября 2020 года.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Хабаровском крае выросло до 11
Коронавирус был выявлен еще у одного жителя Хабаровского края, число инфицированных в регионе достигло 11.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Авто
Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan
Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Происшествия
В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело
Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Появилась новая информация по ситуации с коронавирусом в Кузбассе
В Telegram-канале оперативного штаба сообщили: по состоянию на 11 часов 4-го апреля за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Происшествия
В России завели первое уголовное дело за фейк о коронавирусе
Женщина проходит свидетелем по первому в РФ уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (по новой статье 207.1 УК).
Политика
В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть
Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Космос
Запуск спутника «Глонасс-К» с Плесецка отложили на месяц
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск третьего спутника «Глонасс-К» с космодрома Плесецк перенесен с мая на июнь, передает РИА Новости.
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
Биатлон
Мартен Фуркад рассказал о последнем разговоре с Логиновым
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.