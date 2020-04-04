Коронавирус

ИзвестияИзвестияПосольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе. Заявление опубликовано 4 апреля на странице российского дипведомства в Facebook.
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Российский посол прокомментировал слова главы МИД Австрии о дезинформации из РФ о пандемии

Россия выражает удивление приводимыми высказываниями министра по европейским и иностранным делам Австрии Александера Шалленберга в Австрийском агентстве печати (APA) о распространении дезинформации РФ, близкими к ней странами и Китаем в условиях пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.
ТАСС10:39

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Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Известия16:53

Посольство в Вене отметило рост ложных измышлений в ЕС о коронавирусе в РФ

Аргументы и Факты16:32

Посольство ответило на заявление Вены о «российской дезинформации»

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Посол России удивился словам главы МИД Австрии о дезинформации из РФ о пандемии

Коммерсантъ13:37

Посольство РФ в Вене отметило рост случаев ложных измышлений в ЕС о коронавирусе в России

ТАСС13:19

Посол РФ в Австрии отреагировал на заявления о распространении дезинформации о пандемии

Вечерняя Москва10:54

В Москве удивлены утверждениями главы МИД Австрии о дезинформации из РФ

News.ru10:24
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Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Транспорт

В Мосгордуме разъяснили информацию о штрафах за поездки в авто вдвоем

Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля.
Известия вчера в 12:28
Космос

Ученые объяснят загадки космоса симметрией внутри атомного ядра

Актуальные Новости 02 апреля в 07:59
Происшествия

В подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в жилом доме

В подмосковном Орехово-Зуеве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Один из подъездов разрушен полностью, с первого по пятый этаж.
Daily Storm 07:01
Футбол

Полузащитник «Зенита» Сутормин рассказал, как проходит карантин

Первые дни прошли в спокойной обстановке. Сейчас уже хочу не только играть в футбол, ну и чтобы люди могли спокойно вздохнуть.
ГЛАС.RU 05:30
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Футбол

Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

РБК 14:11
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США почти достигло 300 тысяч

В Соединённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 297 575.
RT на русском 15:48
Кино

Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы

По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.
Live24 04:55
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Общество

Правительство утвердило порядок помощи россиянам за рубежом

Правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться обратно.
РИА Новости 11:27
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Спорт

Saints Row: The Third Remastered быть: игра появилась в базе ESRB

Игра Saints Row: The Third появилась на рынке 15 ноября 2011 на PC, PlayStation 3 и Xbox 360.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su вчера в 04:45
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM вчера в 07:35
Здоровье

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Lenta.ru 02:20
Спорт

Мамун — о видео из парков с шашлыками: это ранит моё сердце

Чемпионат 14:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Культура

Шнуров написал гимн карантина о котах и еде

Российский музыкант, солист популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров спел песню о карантине и коте.
Народные новости 11:03
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости 00:39
Шоу-бизнес

Селена Гомес призналась, что имеет биполярное расстройство

Американская певица, актриса Селена Гомес призналась, что страдает биполярным расстройством.
Культуромания 02:58
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 16:12
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК 15:02
Происшествия

В ростовском СИЗО два месяца не замечали пропажу арестанта

В Ростове-на-Дону сотрудники СИЗО №5 в течение двух месяцев не замечали подмену арестованного.
Газета.Ru 17:01
Общество

WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет

Несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис компании Zoom Video Communications, позволяющий организовывать видеоконференции, оказались в открытом доступе в интернете.
ТАСС вчера в 22:14
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ вчера в 12:24
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

МИР 24 вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
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