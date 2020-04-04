Коронавирус

ИзвестияИзвестияПосольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе. Заявление опубликовано 4 апреля на странице российского дипведомства в Facebook.
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Посольство РФ в Вене требует доказательств «российской дезинформации» от главы МИД Австрии

Экономика сегодня02:40

Посол РФ в Австрии отреагировал на заявления о распространении дезинформации о пандемии

Вечерняя Москвавчера в 10:54

Посольство ответило на заявление Вены о «российской дезинформации»

РИА Новостивчера в 15:15

Посол России удивился словам главы МИД Австрии о дезинформации из РФ о пандемии

Коммерсантъвчера в 13:37

Посольство РФ в Вене отметило рост случаев ложных измышлений в ЕС о коронавирусе в России

ТАССвчера в 13:19

Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Известиявчера в 16:53

В Москве удивлены утверждениями главы МИД Австрии о дезинформации из РФ

News.ruвчера в 10:24
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Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 03 апреля в 08:22
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Российский врач-вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с китайским коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 22:21
Кино

Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

REGNUM 03 апреля в 15:52
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru вчера в 11:50
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Известия 02:19
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Народные новости вчера в 13:03
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Общество

Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
ТАСС вчера в 21:35
Происшествия

Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
REGNUM 02:36
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Здоровье

Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8

Комсомольская правда - Кемерово 02:30
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Tverigrad.ru 02 апреля в 02:01
Единоборства

Бой Нурмагомедова и Фергюсона может принять Минск

Мойка78 01:46
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса

Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.
Известия 01:01
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
Общество

У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 02:07
Здоровье

В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
РБК 00:28
Футбол

Ван де Бек высказался о возможном переходе в «Реал»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал возможный переход в «Реал».
Чемпионат вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Авто

Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды

Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Car.ru вчера в 05:04
Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
АБН 03 апреля в 05:44
Здоровье

Власти должны срочно спасать людей и государства

Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Rusvesna.su 00:30
Общество

В Челябинской области выявлено три новых случая коронавируса

На сегодняшний день уже 26 человек в Челябинской области, у которых подтверждено заболевание, сообщает пресс-служба правительства области.
АиФ Челябинск вчера в 05:21
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