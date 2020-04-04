Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе. Заявление опубликовано 4 апреля на странице российского дипведомства в Facebook.

Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

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