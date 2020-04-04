Коронавирус
ИзвестияПосольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе. Заявление опубликовано 4 апреля на странице российского дипведомства в Facebook.
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Посол РФ в Австрии отреагировал на заявления о распространении дезинформации о пандемии
Вечерняя Москвавчера в 10:54
Посол России удивился словам главы МИД Австрии о дезинформации из РФ о пандемии
Коммерсантъвчера в 13:37
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Экономика
ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Здоровье
Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Российский врач-вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с китайским коронавирусом.
Кино
Disney назвала новые даты премьер своих фильмов
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Экономика
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Общество
Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
Происшествия
Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево
Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Здоровье
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса
Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус
Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
Общество
У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Здоровье
В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу
Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
Футбол
Ван де Бек высказался о возможном переходе в «Реал»
Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал возможный переход в «Реал».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Авто
Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды
Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
Здоровье
Власти должны срочно спасать людей и государства
Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Общество
В Челябинской области выявлено три новых случая коронавируса
На сегодняшний день уже 26 человек в Челябинской области, у которых подтверждено заболевание, сообщает пресс-служба правительства области.