Коронавирус

ИзвестияИзвестияПосольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе. Заявление опубликовано 4 апреля на странице российского дипведомства в Facebook.
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Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Известия16:53

Посольство ответило на заявление Вены о «российской дезинформации»

РИА Новости15:15

В Москве удивлены утверждениями главы МИД Австрии о дезинформации из РФ

News.ru10:24

Посол России удивился словам главы МИД Австрии о дезинформации из РФ о пандемии

Коммерсантъ13:37

Посольство РФ в Вене отметило рост случаев ложных измышлений в ЕС о коронавирусе в России

ТАСС13:19

Посол РФ в Австрии отреагировал на заявления о распространении дезинформации о пандемии

Вечерняя Москва10:54

Посольство РФ в Вене ответило на фейковые обвинения о коронавирусе

Народные новости14:18
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:24, Ашберн
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Шоу-бизнес

Селена Гомес призналась, что у нее биполярное расстройство

Как выяснилось, 27-летней звезде диагностировали биполярное расстройство, которое она решила не скрывать.
Bimru.ru 01:16
Общество

Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса ещё 3 января

Президент США Дональд Трамп получил первое предупреждение о вспышке заболевания коронавирусом ещё в начале января.
News.ru 16:49
Происшествия

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Плитко

Суд заключил под стражу в субботу, 4 апреля, вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в получении взятки.
Известия 08:34
Общество

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
News.ru 09:22
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуево

Сотрудники МЧС закончили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Орехово-Зуево.
РБК 18:43
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Финансы

Курс доллара в начале торгов опустился ниже 77 рублей

Рубль в начале пятничных торгов после небольшого ослабления укреплялся к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Российская газета вчера в 03:43
Музыка

Юный певец из Севастополя не прошел в финал шоу «Голос. Дети»

Есть надежда, что на шоу будет объявлен дополнительный этап и юный севастополец вернется на проект.
Вести Севастополя вчера в 15:56
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
Общество

Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Газета.Ru 16:17
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Футбол

«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты

"Ливерпуль" принял решение отправить часть сотрудников в отпуск из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 12:37
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Политика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 19:07
Общество

Салоны оптики в Москве продолжат работу

Согласно п. 3.2.2 указа, в список организаций, которые смогут продолжить работать в указанный период, попали специализированные объекты розничной торговли, которые продают медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также салоны, СПА-центры и прочие объекты, оказывающие услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Известия 13:17
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 11:30
Общество

Минкомсвязи попросило снизить качество видео в интернете

Минкомсвязи попросило организации, распространяющии информацию в интернете, отключить автовоспроизведение контента и снизить качество воспроизведения видео, говорится в письме, направленном министерством 3 апреля.
Rambler News Service вчера в 13:37
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 16:12
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 14:28
Общество

Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Эхо Москвы вчера в 11:21
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Армия и оружие

Россия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции

REGNUM 01:08
Общество

В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13:32
Общество

В Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Lenta.ru 17:39
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 02:45
Транспорт

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
РБК вчера в 14:52
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