Коронавирус
ИзвестияПосольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе. Заявление опубликовано 4 апреля на странице российского дипведомства в Facebook.
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Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Шоу-бизнес
Селена Гомес призналась, что у нее биполярное расстройство
Как выяснилось, 27-летней звезде диагностировали биполярное расстройство, которое она решила не скрывать.
Общество
Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса ещё 3 января
Президент США Дональд Трамп получил первое предупреждение о вспышке заболевания коронавирусом ещё в начале января.
Происшествия
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Плитко
Суд заключил под стражу в субботу, 4 апреля, вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в получении взятки.
Общество
СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуево
Сотрудники МЧС закончили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Орехово-Зуево.
Общество
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
Финансы
Курс доллара в начале торгов опустился ниже 77 рублей
Рубль в начале пятничных торгов после небольшого ослабления укреплялся к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Музыка
Юный певец из Севастополя не прошел в финал шоу «Голос. Дети»
Есть надежда, что на шоу будет объявлен дополнительный этап и юный севастополец вернется на проект.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Футбол
«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты
"Ливерпуль" принял решение отправить часть сотрудников в отпуск из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Политика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Общество
Салоны оптики в Москве продолжат работу
Согласно п. 3.2.2 указа, в список организаций, которые смогут продолжить работать в указанный период, попали специализированные объекты розничной торговли, которые продают медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также салоны, СПА-центры и прочие объекты, оказывающие услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
Минкомсвязи попросило снизить качество видео в интернете
Минкомсвязи попросило организации, распространяющии информацию в интернете, отключить автовоспроизведение контента и снизить качество воспроизведения видео, говорится в письме, направленном министерством 3 апреля.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Общество
В Москве продезинфицируют общественные места
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Транспорт
Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.