Коронавирус

ИзвестияИзвестияПосольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе. Заявление опубликовано 4 апреля на странице российского дипведомства в Facebook.
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Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Известия16:53

Посольство ответило на заявление Вены о «российской дезинформации»

РИА Новости15:15

Посол РФ в Австрии отреагировал на заявления о распространении дезинформации о пандемии

Вечерняя Москва10:54

Посол России удивился словам главы МИД Австрии о дезинформации из РФ о пандемии

Коммерсантъ13:37

Посольство РФ в Вене отметило рост случаев ложных измышлений в ЕС о коронавирусе в России

ТАСС13:19

Посольство РФ в Вене ответило на фейковые обвинения о коронавирусе

Народные новости14:18

В Москве удивлены утверждениями главы МИД Австрии о дезинформации из РФ

News.ru10:24
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В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

Газета.Ru 10:17
Экономика

Власти Бурятии приняли дополнительные меры поддержки бизнеса

Мера действует с 1 марта по 1 сентября 2020 года.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 20:42
Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Общество

Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима самоизоляции

Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима повышенной готовности, согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Москва 24 13:22
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Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 19:07
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Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

Бомбардир.ру 02 апреля в 11:35
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина

Как сообщал мэр краевого центра, ранее выданные пропуска перестанут действовать 5 апреля Краснодар, 4 апреля.
Регион online 02:38
Хоккей

Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал

Спорт день за днем 06:47
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Общество

Елизавета II призвала британцев проявить выдержку во время эпидемии

Королева Великобритании Елизавета II в специальном телеобращении призвала своих подданных проявить "свойственные для страны" выдержку и решимость во время эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
ТАСС 19:39
Авто

В США выставили на продажу лимузин на базе самолета

Лимузин, построенный на базе бизнесджета Learjet, продадут на аукционе в конце июня. Необычный лимузин был представлен ещё в 2018 году.
Тарантас Ньюс 02 апреля в 08:53
Здоровье

Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, считает израильский врач Леонид Эйдельман.
РИА Новости 20:47
Музыка

Рудковская заявила, что концерт Евровидения можно провести в ноябре

Как писал NEWS.ru, организаторы Евровидения-2020, которое пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, решили провести мероприятие 16 мая в формате специального концерта.
News.ru вчера в 08:02
Общество

Россия приостановила вывоз россиян из-за рубежа

Еще в начале этой недели Росавиация резко сократила квоты на вывоз россиян из-за рубежа.
Эхо Москвы 03:00
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU 03:53
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Политика

В США в ближайшие дни вырастет смертность от коронавируса

Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды для помощи местным властям в погребении и кремации жертв коронавируса.
Эхо Москвы 19:08
Культура

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru 10:00
Политика

Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке

Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
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Футбол

Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю.
Чемпионат вчера в 20:28
Технологии

Число ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн

Сервис видеоконференций Zoom в своем блоге сообщил, что в марте 2020 года количество ежедневных пользователей превышало 200 млн человек.
Коммерсантъ 02 апреля в 07:44
Общество

Назван тропический фрукт, который избежал «удара коронавируса»

Самый популярный фрукт в России был и остается банан. Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали.
Радио Sputnik 19:00
Политика

Лукашенко призвал Киев разрешить конфликт в Донбассе, пока не поздно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что успех разрешения конфликта в Донбассе сейчас полностью зависит от действий правительства Украины и Киеву следовало бы двигаться в данном направлении, пока другие стороны поддерживают его в этом, ведь война идёт на украинской территории.
Life.ru вчера в 16:37
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb вчера в 14:10
Спорт

В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные

Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Игромания.ру вчера в 06:25
Хоккей

«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ через один сезон

Хоккейный клуб «Адмирал» планирует вернуться в КХЛ через один сезон, сообщила 3 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
ИА Красная Весна вчера в 17:34
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