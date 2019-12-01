Политика
Российская газетаПосольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ
Интерфаксвчера в 19:03
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Происшествия
Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале
В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
РЕН ТВ 04:23
Происшествия
Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье
В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Вести.Ru 04:53
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
РИА Новости 05:05
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
RT на русском вчера в 12:57
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
REGNUM вчера в 18:17
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ 04:00
Спорт
Лыжница Непряева стала 18-й в пасьюте на этапе КМ в Руке
Россиянка Наталья Непряева заняла 18-е место в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
RT на русском 05:14
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Космос
Астрономы поймали длинный гамма-всплеск от взрыва далекой сверхновой
Астрономы смогли достоверно обнаружить новую пару сверхновая—гамма-всплеск в далекой галактике.
N+1 26 ноября в 01:02
Политика
Соловьев и Познер поспорили о будущем российского телевидения
Известные журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев поспорили о будущем российского телевидения, комментируя обещание президента РФ Владимира Путина привести его в порядок и внести в его работу изменения.
ФАН 03:48
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы
Известия вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Рамблер вчера в 11:20
Культура
Россия увидит Хакасию глазами ведущих шоу «Орел и Решка»
Напомним, съемки "Орла и Решки" в Хакасии проходили в конце сентября.
Хакасия 28 ноября в 23:07
Технологии
Lenovo переименует ноутбуки ThinkPad
Как пишет китайский источник, компания Lenovo со следующего года переименует ноутбуки серии ThinkPad: буква в обозначении останется, а вот цифр будет две вместо трех.
iXBT.com 05:05
Политика
Украинскую шпионку задержали в Севастополе
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.
Телеканал 360° 29 ноября в 02:54
Происшествия
Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети
В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Газета.Ru 00:41
Происшествия
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом
Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
В Чехии начали «охоту на долгожителей». За что их преследуют
Верные старинному лозунгу "С Советским Союзом — на вечные времена!" органы либерально-демократической Чехии решили руководствоваться приписываемым т. Сталину афоризмом — хотя давно уж нет ни Советского Союза, ни вождя народов.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM 29 ноября в 03:44
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка
«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что не скучает по сцене
Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.
Газета.Ru 29 ноября в 17:57
Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Российская газета 02:51
Армия и оружие
В Мордовии на дежурство встал радар-охотник за самолетами «стелс»
В мордовском селе Ковылкино на боевое дежурство заступила загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер".
Российская газета 04:13
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Известия вчера в 18:29
Политика
В канун нормандского саммита радикалы пригрозили Зеленскому майданом
Бывший депутат Рады и член националистической организации «Свободные люди» Андрей Левус призвал выйти к офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве на улице Банковой, 8 декабря, то есть накануне проведения встречи в нормандском формате.
REGNUM вчера в 23:48
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41