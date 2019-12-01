Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ

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Посольство России в США попросило Вашингтон не вмешиваться в дела страны

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В США при крушении самолета погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
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