Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

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