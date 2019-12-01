Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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В Госдуме прокомментировали реакцию США на закон об иноагентах

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Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ

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Главные новости к утру 1 декабря

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Посольство России ответило на осуждение США закона об иноагентах

РИА Новостивчера в 19:44

Посольство России потребовало от Вашингтона не вмешиваться в дела страны

РБКвчера в 19:21

В России ответили на «обеспокоенность» Госдепа законом об иноагентах

RT на русском04:30

Закон об иноагентах: госдеп призвали не вмешиваться во внутренние дела РФ

Вести.Ruвчера в 17:24
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В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

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В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли

Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
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В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета 29 ноября в 22:11
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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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«Дылда» вошла в число 50 лучших фильмов года

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В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
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Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 29 ноября в 08:12
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Биатлон

Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Газета.Ru вчера в 10:22
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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Единоборства

Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде

Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.
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Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек

В перестрелке полицейских с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике были убиты не менее 14 человек.
Известия вчера в 23:56
Происшествия

Брянский врач-трансгендер осужден за распространение порнографии

Готовящийся к операции по ампутации гениталий и принимающий женские гормональные препараты брянский эндокринолог Михаил Кривецкий осужден Советским районным судом города Брянска за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних, сообщает 30 ноября «Новая газета».
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Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Происшествия

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

РИА Новости 06:33
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Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Газета.Ru вчера в 13:10
Спорт

Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км, Большунов стал пятым

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
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Созданы очки, определяющие уровень сахара в крови по слезам

Помимо уровня сахара в крови, новые биосенсоры могут измерять уровни алкоголя в крови и витаминов, пишет «Хайтек».
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Харден повторил достижение Майкла Джордана в НБА

Нева Спорт 00:32
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM вчера в 11:24
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Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Гаджеты

Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9

Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
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