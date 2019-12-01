Политика
Российская газетаПосольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ
Интерфаксвчера в 19:03
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Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Происшествия
В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли
Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кино
«Дылда» вошла в число 50 лучших фильмов года
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Футбол
Экспресс на футбол от 29.11.2019
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Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Биатлон
Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Единоборства
Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде
Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Происшествия
В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек
В перестрелке полицейских с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике были убиты не менее 14 человек.
Происшествия
Брянский врач-трансгендер осужден за распространение порнографии
Готовящийся к операции по ампутации гениталий и принимающий женские гормональные препараты брянский эндокринолог Михаил Кривецкий осужден Советским районным судом города Брянска за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних, сообщает 30 ноября «Новая газета».
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Происшествия
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом
Спорт
Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км, Большунов стал пятым
На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
Наука
Созданы очки, определяющие уровень сахара в крови по слезам
Помимо уровня сахара в крови, новые биосенсоры могут измерять уровни алкоголя в крови и витаминов, пишет «Хайтек».
Баскетбол
Харден повторил достижение Майкла Джордана в НБА
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.