Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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Посольство России оценило реакцию США на закон об иноагентах

RT на русскомвчера в 22:05

Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ

Интерфаксвчера в 19:03

Посольство России ответило на осуждение США закона об иноагентах

РИА Новостивчера в 19:44

Посольство России потребовало от Вашингтона не вмешиваться в дела страны

РБКвчера в 19:21

Главные новости к утру 1 декабря

Коммерсантъвчера в 23:06

Закон об иноагентах: госдеп призвали не вмешиваться во внутренние дела РФ

Вести.Ruвчера в 17:24

Посольство России в США попросило Вашингтон не вмешиваться в дела страны

Газета.Ruвчера в 16:42
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Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Lenta.ru 02:15
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости 29 ноября в 10:55
Игры

Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers

Сражения в Earthbreakers разворачиваются вокруг нового источника энергии, вилотита.
Игромания.ру вчера в 07:39
Футбол

ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА.
Бомбардир.ру вчера в 15:52
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
Футбол

Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020

На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Севастополь.ру вчера в 13:23
Общество

Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 01:11
Кино

Появилась информация о трейлере нового «Аватара»

Moi-portal.ru 00:00
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Экономика

Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Политика

Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
ПолитРоссия 29 ноября в 14:57
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
Экономика

В Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет

Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
REGNUM 29 ноября в 07:50
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета вчера в 02:10
Кино

Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Piter.tv 29 ноября в 01:48
Политика

В США рассказали о самом странном советском оружии

Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Известия вчера в 20:42
Происшествия

В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей

В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Известия вчера в 21:23
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

РИА Новости вчера в 01:02
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК 00:20
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Футбол

«Челси» не совершил ни одного фола в матче с «Вест Хэмом»

Вчера «Пенсионеры» проиграли «Вест Хэму» со счетом 0:1 в рамках 14-го тура АПЛ.
Все про Спорт ру 01:18
Единоборства

Боксер Беспутин стал чемпионом мира по версии WBA

В поединке за звание чемпиона мира Александру Беспутину противостоял другой российский боксер Раджаб Бутаев.
Вести.Ru вчера в 20:46
Политика

Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»

Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 14:31
Происшествия

Газ взорвался в жилом доме в Ярославле

Газета.Ru вчера в 18:18
Общество

Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Чита.Ру вчера в 05:01
Происшествия

В Гааге задержали подозреваемого в нападении на торговой улице

Полиция Нидерландов задержала 35-летнего подозреваемого в связи с нападением на людей на одной из главных торговых улиц Гааги, сообщается в заявлении городской полиции.
РИА Новости вчера в 12:35
Автоспорт

Даниил Квят: Машина очень сильно скользила

F1news.ru вчера в 10:36
Армия и оружие

На Украине признали превосходство российских боевых катеров

Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».
Lenta.ru 00:54
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