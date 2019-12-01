Политика
Российская газетаПосольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ
Интерфаксвчера в 19:03
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Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Игры
Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers
Сражения в Earthbreakers разворачиваются вокруг нового источника энергии, вилотита.
Футбол
ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»
Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Футбол
Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020
На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Общество
Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко
Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Кино
Появилась информация о трейлере нового «Аватара»
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Политика
Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Экономика
В Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет
Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Политика
В США рассказали о самом странном советском оружии
Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Происшествия
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Футбол
«Челси» не совершил ни одного фола в матче с «Вест Хэмом»
Вчера «Пенсионеры» проиграли «Вест Хэму» со счетом 0:1 в рамках 14-го тура АПЛ.
Единоборства
Боксер Беспутин стал чемпионом мира по версии WBA
В поединке за звание чемпиона мира Александру Беспутину противостоял другой российский боксер Раджаб Бутаев.
Политика
Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»
Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Происшествия
Газ взорвался в жилом доме в Ярославле
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Происшествия
В Гааге задержали подозреваемого в нападении на торговой улице
Полиция Нидерландов задержала 35-летнего подозреваемого в связи с нападением на людей на одной из главных торговых улиц Гааги, сообщается в заявлении городской полиции.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
Армия и оружие
На Украине признали превосходство российских боевых катеров
Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».