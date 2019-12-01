Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Хоккей Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.

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Общество Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".

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Происшествия В Гааге задержали подозреваемого в нападении на торговой улице Полиция Нидерландов задержала 35-летнего подозреваемого в связи с нападением на людей на одной из главных торговых улиц Гааги, сообщается в заявлении городской полиции.