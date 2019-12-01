Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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Посольство России потребовало у Вашингтона не вмешиваться в дела страны

РБКвчера в 19:21

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Коммерсантъвчера в 23:06

Посольство России ответило на осуждение США закона об иноагентах

РИА Новостивчера в 19:44

Посольство России оценило реакцию США на закон об иноагентах

RT на русскомвчера в 22:05

Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ

Интерфаксвчера в 19:03

«Прекратите!» — посольство РФ одернуло США после заявлений об иноагентах

REGNUMвчера в 17:39

Посольство России в США попросило Вашингтон не вмешиваться в дела страны

Газета.Ruвчера в 16:42
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Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
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Прилепин заявил об отторжении Донбасса от Украины

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Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

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Хиддинк – о матче на Евро-2008: «В Голландии думали, что игра с Россией – это ерунда»

Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда.
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Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
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Вид зазубренных скал снаружи служит постоянным напоминанием о том, что наш мир, в котором мы решили прожить год в рамках эксперимента по исследованию особенностей жизни на Марсе, — враждебный и чрезвычайно загадочный.
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«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме

REGNUM вчера в 23:25
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
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«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM вчера в 23:15
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В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей

Известия вчера в 21:23
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Metaratings вчера в 13:48
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На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка

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«Фиорентина» уступила «Лечче», потерпев третье поражение подряд

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Sport24.ru вчера в 16:49
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Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Газета.Ru вчера в 23:27
Политика

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости вчера в 14:31
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Прохожие обезвредили убившего двоих на Лондонском мосту преступника полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем, сообщает The Guardian.
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Наука

Оказались обучаемыми и общительными гигантские сухопутные черепахи

Биологи выяснили, что гигантские сухопутные черепахи весьма контактные существа. По словам ученых, они не только общительны, но и обучаемы.
МедиаПоток вчера в 05:02
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Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
ПолитРоссия 29 ноября в 14:57
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За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

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В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Известия вчера в 09:49
Игры

Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade

Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
CyberSport.ru вчера в 15:14
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В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
REGNUM вчера в 19:31
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В США рассказали о самом странном советском оружии

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Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа.
Lenta.ru вчера в 16:32
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РБК вчера в 22:35
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С сегодняшнего дня (1 декабря 2019 года, воскресенье) на боевое дежурство заступает первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) 29Б6 типа "Контейнер".
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АМИТЕЛ вчера в 09:35
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Российский политический активист, предприниматель, публицист, председатель правления российской межрегиональной общественной организации «Право на оружие» c 2011 по 2018 годы. Мировую известность Бутина получила после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации.
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