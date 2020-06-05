Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

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