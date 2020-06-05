Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
Читать в источнике
Комментировать231

Подробнее о событии

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

RT на русскомвчера в 16:00

Посольство России в США ответило на призыв «убраться с Ближнего Востока»

РБКвчера в 18:38

Посольство РФ ответило на требование Госдепартамента уйти с Ближнего Востока

Московский Комсомолецвчера в 16:33

Посольство России ответило на предложение Госдепа уйти с Ближнего Востока

РИА Новостивчера в 16:16

Россия напомнила США, что их не звали в Сирию

Газета.Ruвчера в 16:08

Посольство РФ ответило Госдепу на призыв к Москве уйти с Ближнего Востока

REGNUM02:17

В посольстве России ответили на предложение Госдепа уйти с Ближнего Востока

ТАССвчера в 15:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Экономика

С чистого листа после списания налогов и взносов

11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Общество

За минувшие сутки в России умерло 197 инфицированных «ковидом» людей

Число инфицированных людей увеличилось на 8 855 человек.
Регион online 03:55
24
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
1
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

News.ru вчера в 20:34
3
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
3
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
42
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
2K
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
110
Происшествия

Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы

Infox.ru 04 июня в 06:04
Политика

В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты

Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов.
РЕН ТВ 04 июня в 13:32
419
Происшествия

Чемпион НБА пообещал вышвырнуть Трампа из Белого дома

Ты не будешь переизбран, я говорю тебе. Мы придем, чтобы вышвырнуть тебя из Белого дома, Трамп.
Газета.Ru 02:37
1
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
2,1K
Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс вчера в 15:33
111
Здоровье

В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных

Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 вчера в 11:41
10
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
1,3K
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
45
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,4K
Общество

Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
Вести.Ru вчера в 16:54
802
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 04 июня в 13:31
2,6K
Религия

Приближается День Святой Троицы

В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
4
Общество

Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

4 июня: в Тверской области от коронавируса избавились 65 человек

В Тверской области по данным оперативного штаба на 4 июня подтверждены 73 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 65 человек.
Tvtver.ru 04 июня в 03:47
47
Авто

Новый Renault Logan снова появился на тестах

Ожидается, что новый Dacia Logan дебютирует вместе с соплатформенным хэтчбеком Sandero на Парижском автосалоне осенью 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:00
Общество

В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:02
440
Политика

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ вчера в 20:46
16
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
409
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
2,1K
Кино

Сценаристы «Мстителей» раскрыли, почему Черную Вдову не удостоили похорон в «Финале»

Во время онлайн-просмотра «Финала» в Twitter один из поклонников решил напрямую обратиться к сценаристу картины Кристоферу Маркусу и спросить, почему зрителям так и не показали сцену похорон героини.
Киноафиша России 03 июня в 05:24
Общество

В Ленобласти ещё 51 человек заразился коронавирусом

За сутки выписали 128 пациентов, зафиксирован один случай летального исхода. В Петербурге также 347 новых случае заражения коронавирусом.
Piter.tv 03:42
Общество

Билл Гейтс прокомментировал сообщения о «чипировании» населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.
RT на русском 04 июня в 20:44
3,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное