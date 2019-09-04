с чего всё началось

Ранее МИД Болгарии призвал российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Такое заявление было сделано в преддверии открывающейся 9 сентября в Софии выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма».

В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Общество Рязанская область получит новые школьные автобусы и автомобили скорой 33 новых автомобилей и автобусов для социальных нужд получит Рязанская область. Машины направят в те районы, где они особенно необходимы.

Общество Samsung создаст челночные танкеры вместе со «Звездой» Samsung в рамках соглашения предоставит судоверфи технические спецификации и документацию базового и детального проекта судов, а также поможет с разработкой рабочей конструкторской документации танкеров-челноков.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Политика Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин наградил в среду, 4 сентября, премьер-министра Индии Нарендра Моди орденом Андрея Первозванного.

Политика Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Экономика Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа Минтруд поддержал предложение увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.

Политика Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.

Авто Bentley Bentayga Hybrid обещают заказчикам уже в конце 2019 года Bentley Bentayga Hybrid, имеющий под капотом битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра с электромотором, поступит в продажу в четвертом квартале 2019 года, об этом пишет Traunsteiner Tagblatt.

Технологии Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов Amazon, владеющая сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post.

Политика Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.

Общество Жители Петербурга выбрали название «Тучков буян» новому парку города Жители Санкт-Петербурга выбрали название «Тучков буян» для нового городского парка на проспекте Добролюбова в результате онлайн-голосования.

Происшествия СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции «Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города.

Технологии В России намерены легализовать eSIM, виртуальные сим-карты Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи разработать законодательную базу для технологии eSIM в России.

Финансы От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.

Происшествия В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.

Экономика Монеты в честь томоса не пользуются спросом на Украине Национальный банк Украины (НБУ) отменил аукцион по продаже памятных монет, посвященных получению украинскими раскольниками автокефалии от Константинопольского патриархата, скандально известного томоса.