Политика
РБКВ Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Ранее МИД Болгарии призвал российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Такое заявление было сделано в преддверии открывающейся 9 сентября в Софии выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма».
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с чего всё началось
Болгарское внешнеполитическое ведомство заявило буквально следующее: «Мы советуем российскому посольству не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса («освобождение»), который ставит в привилегию только некоторые политические круги в Болгарии, поскольку это является вмешательством во внутриполитические дебаты в нашей стране».Взгляд.ру03:32
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