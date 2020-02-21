Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
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«Еще один кусочек русофобской лжи и фальшивки, распространяемый Оттавой сообща с Тбилиси и Вашингтоном», — сказано в сообщении российского посольства в Оттаве, опубликованного в Twitter
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