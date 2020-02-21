Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
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Посольство России назвало русофобской ложью заявление Канады о кибератаках

Телеканал 360°00:23

Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

RT на русскомвчера в 21:49

Посольство РФ назвало «русофобской ложью» обвинения МИД Канады в кибератаках в Грузии

Газета.Ruвчера в 22:46

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

РИА Новостивчера в 22:18

Россия ответила на обвинения Канады в кибератаках на грузинские сайты

Lenta.ruвчера в 22:47

Канада присоединилась к осуждению России за кибератаку против Грузии

Интерфаксвчера в 21:19

Посольство России назвало русофобской ложью заявление МИД Канады по кибератакам в Грузии

ТАССвчера в 21:43
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Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru вчера в 09:03
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

«Вашингтон» же проиграл третий матч кряду. Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.
RT на русском 00:11
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Общество

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:40
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 00:39
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском 19 февраля в 07:12
Политика

Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Lenta.ru вчера в 15:37
Общество

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 19 февраля в 09:48
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Privet-Rostov.ru 19 февраля в 23:52
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Общество

Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
Lenta.ru 19 февраля в 12:59
Общество

Врач рассказала о вреде и пользе блинов

Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Вестник Кавказа 00:01
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 19 февраля в 08:44
Политика

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Биатлон

Глава СБР назвал состав женской сборной на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал состав женской сборной в эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
REGNUM 00:11
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 19 февраля в 03:08
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru вчера в 06:21
Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 19 февраля в 11:11
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