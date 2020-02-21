Политика
РИА НовостиПосольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
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Посольство РФ назвало «русофобской ложью» обвинения МИД Канады в кибератаках в Грузии
Газета.Ruвчера в 22:46
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
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