Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

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